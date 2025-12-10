Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार चुनाव में हार के बाद क‍िस खुशी में जश्‍न मनाने लगे तेज प्रताप यादव; केक काट क‍िया सेलिब्रेशन

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    Bihar News: बिहार चुनाव में हार के बाद भी तेज प्रताप यादव जश्‍न मना रहे हैं। ऐसे में लोगों में कौतुहल है कि आखिर क‍िस खुशी में वे सेलिब्रेशन कर रहे है ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    केक दिखाते तेज प्रताप यादव। एक्‍स

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Tej Pratap Yadav Celebration: जनशक्‍त‍ि जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव जश्‍न मना रहे हैं। बिहार चुनाव में महुआ सीट से हारने के बाद किस बात का जश्‍न? सवाल उठना लाजिमी है। 

    तो बता दें यह जश्‍न उनके TY Vlog को लेकर है। केक काटकर उन्‍होंने खुशियां मनाई हैं। उन्‍होंने इसकी तस्‍वीर अपने एक्‍स एकाउंट पर साझा की है। 

    उन्‍होंने लिखा है-नमस्‍कार दोस्‍तों, आज आपको सूचित करते हुए बेहद खुशी हो रही है क‍ि हमारे TY Vlog के यूट्यूब चैनल पर 100k सब्‍सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अपनी टीम के साथ 100k completion cake काटकर सेलिब्रेट किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Subscribers का क‍िया धन्‍यवाद 

    उन्‍होंने आगे लिखा है, मैं अपने सभी साथ‍ियों और सब्‍सक्राइबरों का बहुत-बहुत धन्‍यवाद करता हूं, क्‍योंक‍ि ये सेलिब्रेशन आपके प्रेम, सहयोग और समर्थन के कारण ही पूरा हुआ है। 

    एक दिन पहले तेज प्रताप पटना पुस्‍तक मेले में भी पहुंचे थे। वहां का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक युवती उनसे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करती दिख रही है। 

    पुस्‍तक मेला के भ्रमण की तस्‍वीर उन्‍होंने साझा क‍िया था। इस क्रम में युवाओं से अपील की थी कि पुस्‍तक पढ़ने पर ध्‍यान दें। इससे काफी फायदा होगा। 

    टीवाई व्‍लॉग पर अपलोड करते वी‍ड‍ियो 

    बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्‍न होने के बाद तेज प्रताप अपने व्‍लॉग को लेकर सक्रिय हो गए हैं। इसपर अपलोड वीडियो में कभी लिट्टी सेंकते तो कभी पत्रकार को हड़काते दिख रहे हैं। 

    चुनाव में भले उन्‍हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी गति‍व‍िध‍ियों में कोई कमी नहीं आई है। इस बीच उनके एक पूर्व समर्थक ने 26 नंबर आवास में पिटाई का आरोप लगाया है। 

    उसने यह भी कहा कि यदि उसे कुछ होता है तो इसके जिम्‍मेदार तेज प्रताप यादव होंगे। बहरहाल इस मामले में लालू प्रसाद के बड़े पुत्र की ओर से कोई सफाई नहीं दी गई है। 