ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Tej Pratap Yadav Celebration: जनशक्‍त‍ि जनता दल के अध्‍यक्ष तेज प्रताप यादव जश्‍न मना रहे हैं। बिहार चुनाव में महुआ सीट से हारने के बाद किस बात का जश्‍न? सवाल उठना लाजिमी है। तो बता दें यह जश्‍न उनके TY Vlog को लेकर है। केक काटकर उन्‍होंने खुशियां मनाई हैं। उन्‍होंने इसकी तस्‍वीर अपने एक्‍स एकाउंट पर साझा की है। उन्‍होंने लिखा है-नमस्‍कार दोस्‍तों, आज आपको सूचित करते हुए बेहद खुशी हो रही है क‍ि हमारे TY Vlog के यूट्यूब चैनल पर 100k सब्‍सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इस मौके पर अपनी टीम के साथ 100k completion cake काटकर सेलिब्रेट किया।

Subscribers का क‍िया धन्‍यवाद उन्‍होंने आगे लिखा है, मैं अपने सभी साथ‍ियों और सब्‍सक्राइबरों का बहुत-बहुत धन्‍यवाद करता हूं, क्‍योंक‍ि ये सेलिब्रेशन आपके प्रेम, सहयोग और समर्थन के कारण ही पूरा हुआ है। एक दिन पहले तेज प्रताप पटना पुस्‍तक मेले में भी पहुंचे थे। वहां का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक युवती उनसे फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करती दिख रही है। पुस्‍तक मेला के भ्रमण की तस्‍वीर उन्‍होंने साझा क‍िया था। इस क्रम में युवाओं से अपील की थी कि पुस्‍तक पढ़ने पर ध्‍यान दें। इससे काफी फायदा होगा। टीवाई व्‍लॉग पर अपलोड करते वी‍ड‍ियो बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव संपन्‍न होने के बाद तेज प्रताप अपने व्‍लॉग को लेकर सक्रिय हो गए हैं। इसपर अपलोड वीडियो में कभी लिट्टी सेंकते तो कभी पत्रकार को हड़काते दिख रहे हैं।