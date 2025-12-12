Language
    लालू प्रसाद के घर में रहें रोहिणी आचार्य? सुरक्षा की मांग पर जदयू नेता संजय झा ने दिया हजार साल का हवाला

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:42 PM (IST)

    Bihar News: जदयू नेता संजय झा ने नीतीश सरकार की उपलब्‍ध‍ियां गिनाई हैं। शुक्रवार को उन्‍होंने कहा कि जो काम हजार साल में नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने अपने ...और पढ़ें

    Hero Image

    संजय झा की रोहिणी आचार्य को सलाह। जागरण आर्काइव

    ड‍िजिटल डेस्‍क, पटना। Bihar Politics: खरमास के बाद खेला होगा, RJD के इस बयान पर JDU के कार्यकारी राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष व राज्‍यसभा सांसद संजय झा ने पलटवार किया है। 

    मीडिया से बातचीत में उन्‍होंने कहा कि वे किस दुनिया में रहते हैं। चुनाव से पहले ही शपथ की तारीख तय किए हुए थे। कौन बनेंगे मुख्‍यमंत्री और कौन बनेंगे उपमुख्‍यमंत्री। उसका तो कोई हिसाब नहीं है।

    बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है और जो केंद्र से सहयोग है, नीतीश जी के सरकार में अगले पांच साल में बिहार टॉप टेन स्‍टेट में खड़ा होगा। 

    नीतीश ने वह कर दिया जो हजार साल में नहीं हुआ 

    इस क्रम में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य की सुरक्षा की मांग पर जदयू नेता ने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल में हर नागरिक को सुरक्षा दी है। खासकर मह‍िलाओं के लिए उनका 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है।

    हम चुनाव जीतते रहे हैं तो इसमें बड़ा योगदान मह‍िलाओं का रहा। नीतीश कुमार ने कई काम किए लेकिन एक काम जो हजार साल में नहीं हुआ वह काम नीतीश कुमार ने क‍िया वह है मह‍िला सशक्‍तीकरण। 

    हर बेटी सुरक्ष‍ित है। उन्‍होंने यह भी कहा क‍ि समय बदल गया है। जितना अधिकार बेटा का है, उससे एक पैसा कम बेटी का नहीं है। वे अपने पिताजी (Lalu Prasad) के घर में रह सकती हैं। उनका बराबर का अधिकार है। 

    पांच साल में पूरा करेंगे नौकरी व रोजगार का वादा 

    संजय झा ने नीतीश सरकार की उपलब्‍ध‍ियां गि‍नाईं। कहा कि बिहार में उनके 20 वर्षों के शासनकाल में नौकरी और रोजगार मिला है। जो बिहार उन्‍हें मिला था, वह पूरी तरह ध्‍वस्‍त था। उसकाे वे बनाए।

    उन्‍होंने नौकरी व रोजगार का जो वादा किया है। उस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। अगले पांच साल में एक करोड़ का वादा पूरा होगा। तेजस्‍वी यादव की बाबत सवाल पूछने पर उन्‍होंने टिप्‍पणी से इनकार कर दिया। कहा कि वे लोग जिस थाली में खाए उसी में छेद किए।  

     