    कांग्रेस की स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी की आज दो चुनावी सभाएं, रोसड़ा में रोड शो भी करेंगी

    By Sunil Raj Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:34 AM (IST)

    कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज बिहार में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी और रोसड़ा में रोड शो करेंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बिहार में कांग्रेस के समर्थन को मजबूत करना और मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में लाना है।

    प्रियंका गांधी की आज दो चुनावी सभाएं। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए सोमवार को एक बार फिर बिहार में होंगी। सोमवार को प्रियंका गांधी की दो चुनावी सभा है, जबकि एक रोड शो का कार्यक्रम है।

    कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ के अनुसार प्रियंका गांधी सुबह 11.30 बजे सोनबरसा जाएंगी, जहां वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। सेानबरसा सुरक्षित सीट है, जहां से कांग्रेस के टिकट पर सरिता देवी उम्मीदवार हैं।

    इसके बाद रोसड़ा में एक एक रोड शो करेंगी। जहां से कांग्रेस के टिकट पर पूर्व डीजीपी बीके रवि चुनाव लड़ रहे हैं। राठौड़ ने बताया कि उनकी दूसरी सभा लखीसराय में होगी।

    यहां प्रियंका करीब दो बजे पहुंचेगी। बता दें कि लखीसराय से कांग्रेस के टिकट पर अमरेश कुमार अनीश चुनाव मैदान में हैं। जिनका मुकाबला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से है।

