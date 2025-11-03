Language
    'तेजस्वी सीएम बने तो तीन नए विभाग बनेंगे- अपहरण-रंगदारी-खून', PM मोदी की जनसभा में गूंजा जंगलराज

    By Prem Shankar Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:21 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर बिहार में अपराध बढ़ेंगे। उन्होंने अपहरण, रंगदारी और खून जैसे विभागों के खुलने की बात कही। मोदी ने जनता को जंगलराज की याद दिलाते हुए विकास के लिए वोट करने की अपील की।

    गोलू और डीएम कृष्णैया हत्याकांड की चर्चा से जंगलराज के जख्म को हवा। फोटो-एक्स

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जंगलराज फिर से चर्चा में है। चुनाव में यह मुद्दा बन गया है। बड़ी आपराधिक घटनाओं को जनता के सामने लाया गया है तो जंगलराज को नए तरीके से परिभाषित भी किया गया।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुजफ्फरपुर के गोलू हत्याकांड का जिक्र किया। फिरौती की राशि नहीं देने पर अपहृत गोलू की हत्या ने बिहार को हिला दिया था। वर्ष 2001 की घटना के जिक्र ने जिलावासियों के जख्म को ताजा कर दिया।

    इस घटना के विरोध को दबाने में पुलिस की कार्रवाई में सात लोग भी मारे गए थे। पीएम के बाद गृह मंत्री ने रविवार को साहेबगंज विधानसभा के देवरिया की सभा में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड की चर्चा कर जंगलराज का दृश्य जनता के सामने रख दी।

    साथ ही यह भी कहा कि अगर अब लालू-राबड़ी परिवार के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार में तीन नए विभाग और उसके मंत्री होंगे। अपहरण इंडस्ट्रीज, रंगदानी मांगने और अपहरण एवं खून के नए विभाग होंगे। इसके मंत्री भी होंगे।

    देश के दो बड़े नेताओं द्वारा जंगलराज की चर्चा किए जाने से चुनाव में यह एक मुद्दा बन गया है। अमित शाह से महागठबंधन की जगह एनडीए की सरकार से बाढ़ मुक्त बिहार से लेकर विकसित राज्य बनाने का आश्वासन दिया।

    अयोध्या से सीतामढ़ी को वंदे भारत से जोड़कर पूरे बिहार का टूरिकज्म बढ़ाएंगे

    अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर तो बनाया ही, सीतामढ़ी में भी मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी को वंदे भारत से जोड़कर पूरे बिहार का टूरिज्म बढ़ाएंगे।

    उन्होंने जिले के धार्मिक स्थलों का भी जिक्र किया। इसमें बाबा गरीबनाथ, चतुर्भुज मंदिर, बगलामुखी मंदिर की चर्चा की। इसके अलावा यहां के अमर बलिदानी खुदीराम बोस, जुब्बा सहनी, पंडित सहदेव झा के बलिदान को भी नमन किया।

    लंगट सिंह, जार्ज फर्नांडीज एवं कैप्टन जय नारायण निषाद का जिक्र करते हुए मुजफ्फपुर की शाही लीची को मोदी सरकार द्वारा जीआइ टैग देने की बात कही। उन्होंने कहा, लीची उत्पादों पर जीएसटी 12 से घटाकर पांच प्रतिशत किए जाने से किसानों को लाभ हुआ।