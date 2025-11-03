Language
    अरे अरुण बाबू, इधर आइए… हम आपके वोटर हैं भाई, CM नीतीश ने अनोखे अंदाज में LJP(R) प्रत्याशी का किया समर्थन

    By Jai Shankar Bihari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:05 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा में अनोखे अंदाज में एलजेपी(आर) प्रत्याशी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अरे अरुण बाबू, इधर आइए… हम आपके वोटर हैं भाई।

    लोजपा (आर) प्रत्याशी अरुण कुमार साह से मिलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के दौरान रविवार को बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा प्रत्याशी अरुण कुमार साह को बुलाकर खुले दिल से उनका समर्थन किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा, अरे अरुण बाबू इधर आइए… हम आपके वोटर भी हैं भाई। हम आपको वोट देने बख्तियारपुर भी आएंगे। मुख्यमंत्री के इस अनौपचारिक और भावपूर्ण अंदाज ने अरुण कुमार साह और उनके समर्थकों में उत्साह भर दिया।

    इसी तरह, फतुहा से लोजपा प्रत्याशी रूपा कुमारी ने भी मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री का यह व्यक्तिगत आशीर्वाद और लोगों से जुड़ने का अंदाज एनडीए उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं को सकारात्मक संदेश जाएगा और उनका पक्ष में माहौल बनेगा। मुलाकात के दौरान प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में बढ़ावा देने का भी आग्रह किया।

