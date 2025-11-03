जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के दौरान रविवार को बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा प्रत्याशी अरुण कुमार साह को बुलाकर खुले दिल से उनका समर्थन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, अरे अरुण बाबू इधर आइए… हम आपके वोटर भी हैं भाई। हम आपको वोट देने बख्तियारपुर भी आएंगे। मुख्यमंत्री के इस अनौपचारिक और भावपूर्ण अंदाज ने अरुण कुमार साह और उनके समर्थकों में उत्साह भर दिया।

इसी तरह, फतुहा से लोजपा प्रत्याशी रूपा कुमारी ने भी मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री का यह व्यक्तिगत आशीर्वाद और लोगों से जुड़ने का अंदाज एनडीए उम्मीदवारों के प्रति मतदाताओं को सकारात्मक संदेश जाएगा और उनका पक्ष में माहौल बनेगा। मुलाकात के दौरान प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में बढ़ावा देने का भी आग्रह किया।