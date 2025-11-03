बारिश के बाद पटना में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, 18 नए मरीजों की पुष्टि; कुल 1425 मरीज संक्रमित
पटना में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में 18 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1425 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए प्रयासरत है और नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी फिर डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। मानसून की समाप्ति और ठंड बढ़ने के बावजूद वर्षा से डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के ताजे आंकड़ों के अनुसार, रविवार को 18 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आए।
इससे इस वर्ष कुल 1,425 डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। सितंबर और अक्टूबर के में डेंगू के मामलों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। सितंबर में 540 मामले और अक्टूबर में 500 मामले दर्ज किए गए। डेंगू का प्रकोप मानसून के बाद के महीनों में अधिक घातक हो गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और नागरिकों में चिंता बढ़ी है।
स्वास्थ्य विभाग की '10 बजे 10 मिनट' मुहिम
पटना के सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने डेंगू से बचाव के लिए एक विशेष मुहिम '10 बजे 10 मिनट' शुरू करने की अपील की है। इस मुहिम के तहत, नागरिकों से अनुरोध किया गया कि वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे अपने घर और आसपास के क्षेत्रों में 10 मिनट तक यह जांच की कि कहीं पानी जमा तो नहीं हो गया जैसे कि कूलर, गमले, पुराने बर्तन, या टूटे हुए टायरों में।
बताया कि एडीज मच्छर, जो डेंगू का मुख्य वाहक है, सिर्फ ठहरे हुए और साफ पानी में पनपता है। इसलिए घरों में पानी जमा होने से बचाकर इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
संक्रमण से बचाव के उपाय
सिविल सर्जन ने बताया कि डेंगू एक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह मच्छर दिन के समय, विशेष रूप से सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय रहता है। इससे बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग, मच्छरदानी लगाने और शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने जैसे उपाय अपनाने की सख्त सलाह दी गई है।
