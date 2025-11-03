बारिश के बाद पटना में बढ़ा डेंगू का प्रकोप, 18 नए मरीजों की पुष्टि; कुल 1425 मरीज संक्रमित

जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी फिर डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। मानसून की समाप्ति और ठंड बढ़ने के बावजूद वर्षा से डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग के ताजे आंकड़ों के अनुसार, रविवार को 18 नए डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे इस वर्ष कुल 1,425 डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। सितंबर और अक्टूबर के में डेंगू के मामलों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। सितंबर में 540 मामले और अक्टूबर में 500 मामले दर्ज किए गए। डेंगू का प्रकोप मानसून के बाद के महीनों में अधिक घातक हो गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और नागरिकों में चिंता बढ़ी है।

स्वास्थ्य विभाग की '10 बजे 10 मिनट' मुहिम पटना के सिविल सर्जन डा. अविनाश कुमार सिंह ने डेंगू से बचाव के लिए एक विशेष मुहिम '10 बजे 10 मिनट' शुरू करने की अपील की है। इस मुहिम के तहत, नागरिकों से अनुरोध किया गया कि वे प्रतिदिन सुबह 10 बजे अपने घर और आसपास के क्षेत्रों में 10 मिनट तक यह जांच की कि कहीं पानी जमा तो नहीं हो गया जैसे कि कूलर, गमले, पुराने बर्तन, या टूटे हुए टायरों में।