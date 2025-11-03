Bihar Election 2025: मंच से पैसे बांट रहे थे AIMIM प्रत्याशी, सीओ ने दर्ज कराया केस

संवाद सहयोगी, किशनगंज। एआइएमआइएम से बहादुरगंज विधानसभा उम्मीदवार तौसीफ आलम के खिलाफ बहादुरगंज थाना में रविवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज हुआ है। बहादुरगंज अंचल अधिकारी के आवेदन पर बहादुरगंज थाने में केस दर्ज की गई है। सीओ ने दिए गए आवेदन में बताया है कि एआइएमआइएम प्रत्याशी के द्वारा मंच से रुपए बांटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ है जो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के साथ साथ चुनावी माहौल पर प्रतिकूल असर डालने वाला प्रतीत होता है।

उन्होंने आवेदन में बताया है कि विधिसम्मत कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष बहादुरगंज को आवेदन दिया है। वही आवेदन पर बहादुरगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दरअसल बीते दिनों बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान उनके द्वारा समर्थकों को रुपया बांटा जा रहा था जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो पर जिला पदाधिकारी विशाल राज ने संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया था। जांच में मामला सत्य पाए जाने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा बहादुरगंज थाना में लिखित शिकायत की गई। पुलिस मामले में अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है।