    Bihar Election 2025: मंच से पैसे बांट रहे थे AIMIM प्रत्याशी, सीओ ने दर्ज कराया केस

    By Subjeet Shekhar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 02:54 AM (IST)

    किशनगंज में बिहार चुनाव 2025 से पहले एआईएमआईएम प्रत्याशी पर मंच से पैसे बांटने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद स्थानीय सीओ ने प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। चुनाव आयोग मामले की जांच कर रहा है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है।

    AIMIM प्रत्याशी मंच से पैसे बांट रहे थे। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, किशनगंज। एआइएमआइएम से बहादुरगंज विधानसभा उम्मीदवार तौसीफ आलम के खिलाफ बहादुरगंज थाना में रविवार को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज हुआ है।

    बहादुरगंज अंचल अधिकारी के आवेदन पर बहादुरगंज थाने में केस दर्ज की गई है। सीओ ने दिए गए आवेदन में बताया है कि एआइएमआइएम प्रत्याशी के द्वारा मंच से रुपए बांटने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल हुआ है जो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के साथ साथ चुनावी माहौल पर प्रतिकूल असर डालने वाला प्रतीत होता है।

    उन्होंने आवेदन में बताया है कि विधिसम्मत कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष बहादुरगंज को आवेदन दिया है। वही आवेदन पर बहादुरगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    दरअसल बीते दिनों बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान उनके द्वारा समर्थकों को रुपया बांटा जा रहा था जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया।

    वायरल वीडियो पर जिला पदाधिकारी विशाल राज ने संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया था। जांच में मामला सत्य पाए जाने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा बहादुरगंज थाना में लिखित शिकायत की गई। पुलिस मामले में अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है।

    वहीं वायरल वीडियो में एआइएमआइएम उम्मीदवार तौसीफ आलम पुलिस के खिलाफ भी आपत्तिजनक बातें करते सुना जा रहे हैं। पुलिस के साथ दबंगई से पेश होकर मुखिया बना था फिर वहां से दबंगई के साथ क्षेत्र में बने हुए हैं। हालांकि वीडियो के बाद जिले में अन्य राजनीतिक दलों ने भी एआइएमआइएम प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू किया था।

