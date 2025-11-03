दुलारचंद हत्याकांड: किसने मारी गोली और कहां से मिले हथियार, पता लगा रही पुलिस
पुलिस दुलारचंद हत्याकांड की जांच में जुटी है। वे हत्यारे और हथियार के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस टीम सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। दुलारचंद हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का प्रयास जारी है।
जागरण संवाददाता, पटना। भदौर थाना क्षेत्र में जनसुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। दुलारचंद की एड़ी में गोली किसने मारी? वारदात में इस्तेमाल हथियार कहां से लाया गया था? स्वजन के आवेदन में जिस गाड़ी के दुलारचंद पर चढ़ाने का जिक्र है वह कौन सी है?
इसका स्पष्ट जवाब पुलिस के पास नहीं है। एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने कहा कि फरार अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जाएगी, तब इनके उत्तर भी मिल जाएंगे। वहीं, पुलिस घटनास्थल से खोखा भी बरामद नहीं कर सकी है।
घटना के बाद से पुलिस हर कदम फूंक कर रख रही है। घटना के कुछ घंटे बाद पटना पुलिस ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मौत संदेहास्पद परिस्थिति में प्रतीत होती है, जबकि मृतक के पौत्र ने लिखित शिकायत में बताया था कि उन्हें गाड़ी से खींचकर पहले एड़ी में गोली मारी गई, फिर राड से वार किया गया और जमीन पर गिरने पर जिस गाड़ी से कुचला गया उसका नाम भी बताया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बाते सामने आईं, वह भी हत्या की तरफ इशारा कर रही थी। 30 अक्टूबर को घटना होती है और एक नवंबर की सुबह से कार्रवाई तेज कर दी जाती है। पहले निलंबन की कार्रवाई और रात होते ही हत्याकांड में पूर्व विधायक सहित तीन आरोपितों की गिरफ्तारी।
एफआइआर में जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर एसएसपी का कहना है कि हर बिंदु पर जांच की जाएगी। चूंकि आरोप गाड़ी चढ़ाने का भी है। सो, पुलिस अपनी ओर से इसे खारिज भी नहीं कर रही, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भारी वस्तु के प्रहार से मौत की ओर इशारा कर रहा है। मामला अभी तक अनसुलझा है।
