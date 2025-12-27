पटना जू में टॉय ट्रेन की वापसी: फिर दौड़ेगी पटरी पर, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का परिचालन फिर से आरंभ किए जाने को ले कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में टॉय ट्रेन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट को टॉय ट्रेन का भेजा गया प्रस्ताव 5,81,73, 738 रुपये का है।

संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का फिर से संचालन के लिए भारतीय रेल के दानापुर डिवीजन से संपर्क किए जाने का फैसला लिया गया। अगस्त 2024 में हुई कैबिनेट की बैठक में 988.6 लाख की परियोजना को स्वीकृति मिली थी। इसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान तथा रेल मंडल, दानापुर के बीच ट्वाय ट्रेन के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ।