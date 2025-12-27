पटना जू में टॉय ट्रेन की वापसी: फिर दौड़ेगी पटरी पर, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव
संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में टॉय ट्रेन के परिचालन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। पर्यावरण मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध् ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का परिचालन फिर से आरंभ किए जाने को ले कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में टॉय ट्रेन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट को टॉय ट्रेन का भेजा गया प्रस्ताव 5,81,73, 738 रुपये का है।
संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का फिर से संचालन के लिए भारतीय रेल के दानापुर डिवीजन से संपर्क किए जाने का फैसला लिया गया। अगस्त 2024 में हुई कैबिनेट की बैठक में 988.6 लाख की परियोजना को स्वीकृति मिली थी। इसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान तथा रेल मंडल, दानापुर के बीच ट्वाय ट्रेन के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ।
इतनी होगी टॉय ट्रेन के ट्रैक की लंबाई
इसके बाद दानापुर रेल मंडल ने दिसंबर 2024 में 5,81,73,738 रुपये की योजना समर्पित की, जिसे शुक्रवार को मंजूरी दी गई। विभाग के मंत्री ने शीघ्र काम आरंभ किए जाने का निर्देश दिया। टॉय ट्रेन के ट्रैक की लंबाई 3.7 किमी होगी। बैट्री आपरेटेड ईको फ्रेंडली इंजन के साथ इसमें चार कोच होंगे। एक कोच में 20-30 पर्यटक बैठ सकेंगे।
