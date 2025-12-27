Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पटना जू में टॉय ट्रेन की वापसी: फिर दौड़ेगी पटरी पर, कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 06:05 AM (IST)

    संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में टॉय ट्रेन के परिचालन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। पर्यावरण मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध् ...और पढ़ें

    Hero Image

    संजय गांधी उद्यान में बंद टॉय ट्रेन। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का परिचालन फिर से आरंभ किए जाने को ले कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में टॉय ट्रेन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कैबिनेट को टॉय ट्रेन का भेजा गया प्रस्ताव 5,81,73, 738 रुपये का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का फिर से संचालन के लिए भारतीय रेल के दानापुर डिवीजन से संपर्क किए जाने का फैसला लिया गया। अगस्त 2024 में हुई कैबिनेट की बैठक में 988.6 लाख की परियोजना को स्वीकृति मिली थी। इसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान तथा रेल मंडल, दानापुर के बीच ट्वाय ट्रेन के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ।

    इतनी होगी टॉय ट्रेन के ट्रैक की लंबाई

    इसके बाद दानापुर रेल मंडल ने दिसंबर 2024 में 5,81,73,738 रुपये की योजना समर्पित की, जिसे शुक्रवार को मंजूरी दी गई। विभाग के मंत्री ने शीघ्र काम आरंभ किए जाने का निर्देश दिया। टॉय ट्रेन के ट्रैक की लंबाई 3.7 किमी होगी। बैट्री आपरेटेड ईको फ्रेंडली इंजन के साथ इसमें चार कोच होंगे। एक कोच में 20-30 पर्यटक बैठ सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नकल कराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का बिहार में भंडाफोड़, सात गिरफ्तार

    यह भी पढ़ें- जदयू को मजबूत करने की तैयारी: 2026 में 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य, बूथ स्तर तक चलेगा अभियान

    यह भी पढ़ें- पूस की ठंड, आसमान से टपकती ओस: पटना के IGIMS-PMCH में खुले में कंपकंपाते मरीज-तीमारदार, कोई व्यवस्था नहीं