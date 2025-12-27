पूस की ठंड, आसमान से टपकती ओस: पटना के IGIMS-PMCH में खुले में कंपकंपाते मरीज-तीमारदार, कोई व्यवस्था नहीं

पवन कुमार मिश्र, पटना। प्रदेश का मेडिकल हब है राजधानी पटना। सुदूर जिलों से अमीर हों या गरीब, बेहतर इलाज के लिए एम्स पटना, आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच या एलएनजेपी जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में आते हैं। वहीं, जिस राजधानी में बेसहारा, आश्रयहीन या यात्रियों के लिए 26 रैन बसेरे बनाए गए हैं, 200 से अधिक जगह अलाव जलाए जाते हैं, इन मरीजों व उनके तीमारदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

पूस की हाड़कंपाती ठंड में, आसमान से टपकती ओस के बीच सैकड़ों मरीज-तीमारदार कंपकंपाते हुए इस आस में रात काटते हैं सुबह इलाज हो जाएगा। गुरुवार की रात 12 से दो बजे तक आइजीआइएमएस व पीएमसीएच जैसे प्रदेश के दो सबसे बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी व ओपीडी के बाहर खुले बरामदों और फुटपाथों पर बैठे-लेटे लोगों की भीड़ यही बता रही थी कि यहां उपचार भले हो जाता हो लेकिन तीमारदारों की गरिमा व सुरक्षा उनकी प्राथमिक सूची में नहीं है।

सब जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि बिना दो-तीन तीमारदार के उपचार की व्यवस्था हो सके। अपनों का उपचार कराने की विवशता में वे उफ नहीं करेंगे, बस इसी कारण कागज की धर्मशाला, रैनबसेरा या तो बनते नहीं और किसी ने बनवाए तो उन्हें उजाड़ दिया जाता है।

(आईजीआईएमएस में प्रदेश के कोने-कोने से आए मरीज व उनके स्‍वजन रात मे प्रवेश द्वार पर सोए हुए) रात 12.20 बजे IGIMS सुनसान परिसर में ठंडी हवा से बजने लगते दांत प्रदेश का सबसे बड़ा मल्टीसुपरस्पेशियलिटी हास्पिटल आईजीआईएमएस, पूरा परिसर सुनसान है। वहीं, ओपीडी के बंद दरवाजे के सामने की फर्श, पंजीयन के लिए बैरिकेड की हुई दो फुट की जगह पर करीब सौ मरीज व उनके स्वजन कंबल में दुबके हुए हैं। कम जगह के कारण कई लोग बैठने को विवश हैं। सभी ठंड से बेहाल हैं। कई लोग तो गत कई दिनों से यहां रात गुजारने को विवश हैं।

इसी प्रकार मुख्य इमरजेंसी के सामने, बगल में और रात में बंद रहने वाली नाश्ते की दुकान के बगल के शेड भी भरे हुए हैं। बावजूद इसके कई युवा खुले में खड़े होने को विवश थे। इमरजेंसी मरीजों के स्वजन के बैठने के लिए बने वेटिंग हाल, पंजीयन के बगल के खुली जगह पर करीब 50 लोग फर्श कंबल के नीचे कंपकंपाते दिख रहे हैं। ऊपर व नीचे की ठंड उनकी नींद छीन रही है।

(आईजीआईएमएस में प्रदेश के कोने-कोने से आए मरीज व उनके स्‍वजन रात में सीढी बगल में सोए हुए) पावर ग्रिड की धर्मशाला में नहीं जगह इन सरकारी अस्पतालों में सुदूर जिलों से अधिसंख्य ऐसे मरीज आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। यही कारण है कि पावरग्रिड की धर्मशाला जहां बाजार से काफी सस्ते में कमरे व लाबी में बेड मिलते हैं वह भी अधिसंख्य तीमारदार नहीं लेते हैं। मुफ्त की धर्मशाला बहुत वर्ष पहले तत्कालीन सांसद रंजन यादव ने बनवाई थी, लेकिन बाद वहां कैंटीन, मेडिकल स्टोर व एक अन्य दुकान को जगह दे दी गई।

मरीजों व उनके तीमारदारों को मौसम की मार से बचाने के लिए स्थायी व्यवस्था क्यों जरूरी है, यह खगड़िया के अंसार आलम, गोपालगंज के सूरज महतो, खगड़िया के लखमनिया की रामदाई देवी, मुजफ्फरपुर की सुशीला देवी, मुंगेर के रघुनंदन, समस्तीपुर की पांच वर्षीय अनुष्का कुमारी के पिता रामप्रवेश साव, सीतामढ़ी के विपिन महतो आदि के दर्द का अनुभव करने की जरूरत है।

(बैरिकेटिंग में लेटे हुए मरीज व उनके स्‍वजन) मरीजों का दर्द, उन्हीं की जुबानी हृदय रोगी को लेकर खुले आसमान के नीचे मां व पत्नी बैठी हैं। खगड़िया निवासी 35 वर्षीय अंसार आलम, जहां ओपीडी पंजीयन के लिए कतार लगती है, सिर तक कंबल लेकर लेटे हैं। ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने को एक ओर से मां तो दूसरी ओर से पत्नी उन्हें दबाए बैठी हैं। मां ने बताया कि धर्मशाला का हमें पता नहीं है और बाहर हजार रुपये से कम में कोई कमरा नहीं मिलने से यहीं रात काट रहे हैं। क्रिसमस के कारण अस्पताल बंद होने से दो दिन से यहीं पड़े हैं।

बेटी की सर्जरी के लिए एक माह से इंतजार समस्तीपुर के रामप्रवेश साव ने बताया कि उनकी छह वर्षीय बच्ची की नाक से एक ओर चेहरा काफी सूज गया है। एक माह से यहां है अब तक सर्जरी नहीं हुई। ऐसे में वे पत्नी के साथ रात ओपीडी के नीचे काट रहे हैं। रात में चाय तो दूर, पानी लेने के लिए भी वार्ड ब्लाक तक जाना पड़ता है।

तीन दिन हो गए नहीं हो सके भर्ती, कर रहे इंतजार सीतामढ़ी के विपिन महतो जिनके पैर में सूजन है और खड़े नहीं हो पा रहे। उन्हें ओपीडी में डाक्टर ने 23 दिसंबर को भर्ती होने के लिए लिखा था। डाक्टर के परामर्श के बावजूद नर्स हर दिन कहती है कि अभी बेड खाली नहीं है। बेड के इंतजार में पत्नी के साथ तीन दिन से ओपीडी गेट के सामने रात गुजारते हैं और दिन में बेड का जुगाड़ करते हैं। उनका आरोप है कि कुछ दलाल छह हजार रुपये देने पर तुरंत बेड दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं पर उनके पास पैसे नहीं हैं।

रात 1.30 बजे : हड्डी हास्पिटल एलएनजेपी गार्ड, एक्स-रे कर्मी गेट के पास निर्माण स्थल से लकड़ी का जुगाड़ कर आग ताप रहे हैं। पूरा अस्पताल परिसर सन्नाटे में डूबा है। तीमारदारों के लिए अलग से कोई व्यवस्था भले नहीं है लेकिन जहां मरीज, उसी बेड के आसपास व कारिडोर में सभी के सोने पर कोई रोक नहीं है।

रात्रि 1.50 मिनट : पीएमसीएच- निर्माण की आड़ में मानवता की अनदेखी पुरानी मुख्य इमरजेंसी के सामने राजेंद्र सर्जिकल ब्लाक के सामने कोरोना काल में मरीजों के इंतजार को बना शेड, बाद में वेंटिंग हाल करार दिया गया था। आज उसमें ईंट व अन्य कबाड़ रख दिया गया है। बावजूद इसके मरीजों के तीमारदार इन्हीं ईंटों व गंदगी के बीच किसी तरह ठंड से बचाव को दुबके रहते हैं। वहीं, बहुत से लोग खुले में बैठकर चाय पीकर ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आए।

सबसे बड़ी मुसीबत उन स्वजनों की है, जिनके मरीज की सर्जरी लंबे समय से टलती चली आ रही है। स्थिति यह कि नई इमरजेंसी व ओपीडी भवन में जहां पौधों के गमले रखे जाने हैं, वहां तक लोग ओस के नीचे लेटकर किसी प्रकार रात काट रहे थे। सुरक्षाकर्मियों व अन्य मरीजों ने बताया कि अलाव जलाने की यहां कोई व्यवस्था नहीं है। परिसर में पड़ी बेकार लकड़ी उठाने पर भी निर्माण एजेंसी के सुरक्षाकर्मी व सुपरवाइजर आंखें तरेरने लगते हैं।