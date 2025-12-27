Language
    भागलपुर में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा नकल गिरोह का भंडाफोड़, 7 गिरफ्तार; यूपी-हरियाणा में भी सक्रिय सॉल्वर गैंग

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार में भागलपुर पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में नकल कराने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। फर्जीवाड़े में शामिल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।

    पकड़े गए लोगों में सुमित, गौतम, बंटी, नीतीश कुमार, अंकित कुमार पांडेय, शिवम यादव उर्फ भूपेश एवं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के जलालपुर के रहने वाले करण सिंह शामिल हैं। गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर साल्वर की मदद लेते थे।

    कंप्यूटर स्क्रीन को नियंत्रित कर गूगल और चैट जीपीटी जैसे माध्यमों से प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाते थे। इसके बदले अभ्यर्थियों से 10 से 15 लाख रुपये तक की वसूली की जाती थी। मामले में हबीबपुर थाना में केस दर्ज किया गया है।

    पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि 24 दिसंबर को अलीगढ़ का एक युवक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने भागलपुर आया था। परीक्षा में सफल बनाने के लिए उससे दो लाख रुपये मांगे जा रहे थे। परीक्षार्थी ने सफल होने के बाद पैसे देने की बात कहीं तो गिरोह के सदस्य ने उसको बंधक बना लिया।

    इस बीच युवक ने अपने भाई को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। रात को पुलिस को सांगठनिक तौर पर फर्जीवाड़ा कराए जाने की जानकारी मिली। सूचना के सत्यापन के बाद संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

    इसके बाद छापेमारी कर सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह का नेटवर्क बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी सक्रिय है। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर संगठित तरीके से अवैध वसूली करता है।