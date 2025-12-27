Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जदयू को मजबूत करने की तैयारी: 2026 में 1 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य, बूथ स्तर तक चलेगा अभियान

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    जदयू ने 2026 तक एक करोड़ नए सदस्य जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर तक अभ ...और पढ़ें

    Hero Image

    एक करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने को बूथ स्तर तक अभियान चलाएगा जदयू। फोटो जागरण

    राज्य ब्यूरो, पटना। एक करोड़ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने को ले जदयू बूथ स्तर तक अभियान चलाएगा। इस सिलसिले में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।

    बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान को व्यापक और प्रभावी रूप से सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक में पूरे प्रदेश से जदयू के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जदयू ने वर्ष 2026 तक एक करोड़ नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे पूरा करने के लिए बूथ स्तर तक सघन और सुनियोजित अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान आम जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय के विजन से जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा।

    ग्रामीण कार्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रारंभ किया गया यह सदस्यता अभियान पार्टी के संगठनात्मक सशक्तीकरण कीदिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि हम सभी पार्टी जन एकजुट होकर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे।

    बैठक में जदयू के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा, राज्य नागरिक परिषद के महासचिव छोटू सिंह, महादलित आयोग के सदस्य रुबेल रविदास, प्रदेश सचिव राजेश तिवारी, अशोक पटेल, राजीव रंजन पटेल, शिव शंकर निषाद, विक्रांत विक्की, पुष्कर आनंद, पंकज सिंह, महेश दास व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- मुजफ्फरपुर में फुटपाथ पर चाय-सब्जी की दुकानें और अवैध पार्किंग, राहगीरों को नहीं मिल रही पैदल चलने की जगह

    यह भी पढ़ें- CAG की रिपोर्ट में खुलासा: मुजफ्फरपुर के मुशहरी अंचल में बाढ़-कोरोना राहत में हेराफेरी की आशंका, 4 करोड़ की आपत्ति

    यह भी पढ़ें- हाजीपुर: टाटा-थावे ट्रेन से 5.35 लाख रुपये का सामान गायब, शिकायत के बाद शुरू हुई खोजबीन