    मुजफ्फरपुर में फुटपाथ पर चाय-सब्जी की दुकानें और अवैध पार्किंग, राहगीरों को नहीं मिल रही पैदल चलने की जगह

    By Pramod Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:12 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर में मुख्य सड़कों के फुटपाथों पर चाय, पान, नाश्ते की दुकानें, फल-सब्जी मंडी और अवैध पार्किंग से राहगीरों को चलने की जगह नहीं मिल रही है।

    आमगोला रोड में फुटपाथ पर कब्जा,लोगो को चलने मे होती है दिक्कत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शहर की सभी मुख्य सड़कों की दोनों तरफ बने फुटपाथ पर चाय-पान व नाश्ते की दुकान चल रही है। कहीं फल-फूल एवं सब्जी मंडी सजी हुई है। फुटपाथी दुकानदारों की कौन कहे, स्थायी दुकानदारों ने भी फुटपाथ पर अपनी दुकानों का सामान सजा रखा है।

    अतिक्रमण एवं अवैध पार्किंग के कारण राहगीरों को खोजने से पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं मिल रहा। उनको वाहनों की तेज रफ्तार के बीच सड़क पर चलना पड़ रहा है। नगर निगम पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करा पा रहा है। मुजफ्फरपुर को चमकाना है तो फुटपाथ को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना होगा।

    बीबीगंज निवासी संजय कुमार सिंह का कहना है कि स्टेशन रोड में फुटपाथ पर चाय-पान व नाश्ते की दुकान चल रही है। जहां फुटपाथ पर जगह बचा है वह ऑटो स्टैंड बना हुआ है। ऐसे में पैदल चलने वालों को जाम से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी रेल यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। कई बार तो स्टेशन तक पहुंचने के लिए जगह नहीं मिलने से उनकी ट्रेन तक छूट जाती है। स्टेशन रोड में नगर निगम एवं जिला प्रशासन का कार्यालय है। साथ ही

    समाहरणालय, न्यायालय एवं सदर अस्पताल जाने का रास्ता भी स्टेशन रोड से होकर जाता है। समाहरणालय एवं जिला न्यायालय से हजारों लोग पैदल स्टेशन से आते-जाते हैं। ऐसे में फुटपाथ पर अतिक्रमण होने के कारण उनको परेशानी होती है।

    मोतीझील निवासी अशोक राय ने कहा कि शहर के मुख्य बाजार मोतीझील में राहगीरों को पैदल चलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। बाजार के दोनों तरफ बने फुटपाथ पर स्थायी दुकानदारों का कब्जा है। दुकानदारों ने फुटपाथ पर अपनी दुकान का सामान सजा रखा है। सामान के साथ-साथ दुकान के प्रचार का बोर्ड फुटपाथ पर लगा दिया है।

    कर्मचारियों की साइकिल एवं मोटरसाइकिल भी सुबह से रात तक फुटपाथ पर अवैध रूप से लगी रहती है। स्थायी दुकानदार से जो जगह बचता है वहां अस्थायी दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। जिला स्कूल रोड निवासी सोनी कुमारी ने कहा कि शहर के सर्वाधिक व्यस्ततम सड़कों में शामिल पानी टंकी चौक से मिठनपुरा चौक को मिलाने वाली क्लब रोड का फुटपाथ फूड कोर्ट बन गया है।

    सुबह में तो कम लेकिन शाम में फुटपाथ पर सौ से अधिक फास्ट फूड की दुकानें सज जाती हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक, माल एवं स्थानीय दुकानदारों ने फुटपाथ को पार्किंग बना दिया है। क्लब रोड स्थित एक माल के सामने फुटपाथ को लोगों ने साइकिल व मोटरसाइकिल स्टैंड बना दिया है। स्कूल-कालेज, माल-मार्किट, पार्क-होटल एवं बैंकों के कार्यालय भी इस सड़क किनारे स्थित हैं। इसके कारण इस सड़क पर यातायात का भारी दबाव है।

    स्कूल, कालेज एवं कोचिंग संस्थान होने के कारण इस मार्ग से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं व स्कूली बच्चों को पैदल आना-जाना पड़ता है। जुब्बा सहनी पार्क के कारण शाम में परिवार के साथ लोग यहां आते हैं। परेशानी यह है कि सड़क के दोनों तरफ बना फुटपाथ चलने लायक नहीं रह गया है।

    जवाहर लाल रोड निवासी प्रमोद चक्रवर्ती ने कहा कि जवाहर लाल रोड में शहर की प्रमुख घिरनी पोखर सब्जी मंडी है जो सिर्फ सुबह में लगती है। यहां जगह की कमी नहीं है बावजूद जवाहर लाल रोड में सुबह एवं शाम अवैध रूप से फुटपाथ पर सब्जी की दुकानें सजती हैं। आर्य समाज मंदिर से कल्याणी चौक तक सौ से अधिक सब्जी विक्रेता फुटपाथ पर सब्जी रखकर बेचते हैं। लोग सड़क पर दोपहिया एवं चारपहिया वाहन खड़ी कर सब्जी खरीदते हैं। इसके कारण शाम चार बजे के बाद जवाहर लाल रोड जाम हो जाता है। पैदल चलने वालों को भी भारी परेशानी होती है।

    जाम के बीच उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ते की तलाश करनी पड़ती है। कमोबेश शहर के सभी इलाकों में फुटपाथ का यही हाल है। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने की जिम्मेवारी नगर निगम की है। निगम उनको हटाने के लिए अभियान चलाता है लेकिन उसका असर घंटा-दो घंटा से अधिक नहीं रह पाता है। राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि जब तक नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगा इस समस्या का समाधान नहीं होगा।