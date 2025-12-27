हाजीपुर: टाटा-थावे ट्रेन से 5.35 लाख रुपये का सामान गायब, शिकायत के बाद शुरू हुई खोजबीन

जागरण संवाददाता, हाजीपुर। टाटा-थावे ट्रेन से हाजीपुर श्री लेदर शोरूम के लिए बुक किया गया करीब 5.35 लाख रुपये का सामान गायब हो गया। पांच दिन बाद श्री लेदर के एजेंसी संचालक के सामान नहीं मिलने पर रेलवे में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद सामान की खोजबीन शुरू की गई।

मिली जानकारी के अनुसार, हाजीपुर राम बालक चौक के निकट महुआ निवासी धनंजय सिंह का श्री लेदर का शोरूम है। कंपनी ने करीब 5.35 लाख रुपये का करीब 12 कार्टन लेदर का चप्पल, जूता एवं अन्य सामान हाजीपुर के लिए बुक किया। सामान टाटा-थावे ट्रेन में बुकिंग कर दिया गया।

कई दिन बीतने के बाद भी सामान नहीं पहुंचने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। इस संबंध में श्री लेदर शोरूम के संचालक धनंजय सिंह ने बताया कि टाटा थावे ट्रेन से करीब 5.35 लाख रुपये का लेदर के जूता चप्पल एवं अन्य सामान हाजीपुर के लिए बुक कराया गया।