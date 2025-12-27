हाजीपुर: टाटा-थावे ट्रेन से 5.35 लाख रुपये का सामान गायब, शिकायत के बाद शुरू हुई खोजबीन
हाजीपुर में टाटा-थावे ट्रेन से श्री लेदर शोरूम के लिए बुक किए गए लगभग 5.35 लाख रुपये के जूते-चप्पल और अन्य सामान गायब हो गए। पांच दिन तक सामान न मिलने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। टाटा-थावे ट्रेन से हाजीपुर श्री लेदर शोरूम के लिए बुक किया गया करीब 5.35 लाख रुपये का सामान गायब हो गया। पांच दिन बाद श्री लेदर के एजेंसी संचालक के सामान नहीं मिलने पर रेलवे में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद सामान की खोजबीन शुरू की गई।
मिली जानकारी के अनुसार, हाजीपुर राम बालक चौक के निकट महुआ निवासी धनंजय सिंह का श्री लेदर का शोरूम है। कंपनी ने करीब 5.35 लाख रुपये का करीब 12 कार्टन लेदर का चप्पल, जूता एवं अन्य सामान हाजीपुर के लिए बुक किया। सामान टाटा-थावे ट्रेन में बुकिंग कर दिया गया।
कई दिन बीतने के बाद भी सामान नहीं पहुंचने पर इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। इस संबंध में श्री लेदर शोरूम के संचालक धनंजय सिंह ने बताया कि टाटा थावे ट्रेन से करीब 5.35 लाख रुपये का लेदर के जूता चप्पल एवं अन्य सामान हाजीपुर के लिए बुक कराया गया।
कई दिनों तक सामान नहीं पहुंचने पर शिकायत दर्ज कराई। अभी तक सामान का पता नहीं चला है। इस संबंध में आरपीएफ थानाध्यक्ष साकेत कुमार ने बताया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।