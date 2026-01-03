Patna Metro: खेमनीचक स्टेशन पर विकास कार्य तेज, गुणवत्ता और मजबूती पर विशेष ध्यान

जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो परियोजना के तहत खेमनीचक मेट्रो स्टेशन पर विकास कार्य निरंतर प्रगति पर है। स्टेशन को मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए तकनीकी मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर चल रहे सुधारात्मक और संरचनात्मक कार्य इस बात का प्रमाण हैं कि परियोजना में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है। इन दिनों खेमनीचक मेट्रो स्टेशन पर पीईबी (प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग) से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

इसके अंतर्गत पीईबी गसेट प्लेट का रेक्टिफिकेशन तथा पीईबी क्लीट का सुधार कार्य किया जा रहा है, ताकि संरचना की मजबूती और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। वहीं, एससीओ पैरामीटर मेकिंग का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे निर्माण की सटीकता और तकनीकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, ये कार्य भले ही आम यात्रियों को सीधे नजर न आएं, लेकिन भविष्य में यही प्रयास सुरक्षित और सुगम मेट्रो यात्रा का आधार बनेंगे।