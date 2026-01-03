Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Patna Metro: खेमनीचक स्टेशन पर विकास कार्य तेज, गुणवत्ता और मजबूती पर विशेष ध्यान

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:11 AM (IST)

    पटना मेट्रो परियोजना के तहत खेमनीचक मेट्रो स्टेशन पर विकास कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण में गुणवत्ता और मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीईब ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    खेमनीचक मेट्रो स्टेशन पर विकास कार्य तेज। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना मेट्रो परियोजना के तहत खेमनीचक मेट्रो स्टेशन पर विकास कार्य निरंतर प्रगति पर है। स्टेशन को मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए तकनीकी मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य किया जा रहा है।

    निर्माण स्थल पर चल रहे सुधारात्मक और संरचनात्मक कार्य इस बात का प्रमाण हैं कि परियोजना में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है। इन दिनों खेमनीचक मेट्रो स्टेशन पर पीईबी (प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग) से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष फोकस किया जा रहा है।

    इसके अंतर्गत पीईबी गसेट प्लेट का रेक्टिफिकेशन तथा पीईबी क्लीट का सुधार कार्य किया जा रहा है, ताकि संरचना की मजबूती और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

    वहीं, एससीओ पैरामीटर मेकिंग का कार्य भी प्रगति पर है, जिससे निर्माण की सटीकता और तकनीकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों के अनुसार, ये कार्य भले ही आम यात्रियों को सीधे नजर न आएं, लेकिन भविष्य में यही प्रयास सुरक्षित और सुगम मेट्रो यात्रा का आधार बनेंगे।

    हर दिन किए जा रहे ये ‘साइलेंट एफर्ट्स’ आने वाले समय में यात्रियों के लिए समय की बचत, आरामदायक सफर और बेहतर शहरी परिवहन व्यवस्था में बदल जाएंगे।

    यह भी पढ़ें- भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस 6-7 जनवरी रद: 1844 टिकटें कैंसल, कोहरे से अन्य ट्रेनें घंटों लेट

    यह भी पढ़ें- CJI सूर्यकांत का पटना दौरा: हाई कोर्ट की 302 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, जजेज गेस्ट हाउस का ई-उद्घाटन

    यह भी पढ़ें- पटना में सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण, पथ निर्माण सचिव ने कंपनियों को समय से पहले काम पूरा करने की दी हिदायत