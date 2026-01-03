भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस 6-7 जनवरी रद: 1844 टिकटें कैंसल, कोहरे से अन्य ट्रेनें घंटों लेट
रांची में नान इंटरलाकिंग कार्य के कारण 6 और 7 जनवरी को भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है, जिससे 1844 यात्रियों की टिकटें निरस्त हुईं। घन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। रांची में नान इंटरलाकिंग कार्य चलने के कारण भागलपुर-रांची वनांचल एक्सप्रेस छह और सात जनवरी को नहीं चलेगी। इस निर्णय से 1844 यात्रियों की टिकटें निरस्त हो गई हैं। रेलवे ने यात्रियों को रद ट्रेन और निरस्त टिकट की जानकारी दे दी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस ट्रेन की टिकटों की बुकिंग भी इन दो दिनों के लिए नहीं की जा रही है।
यात्रियों को परेशानी
इसी बीच, घने कोहरे के कारण अन्य ट्रेनों में भी देरी हो रही है, विशेषकर दिल्ली-हावड़ा मेन रूट पर। भागलपुर आने वाली ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है, जिससे दिल्ली से आने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल लगातार विलंबित चल रही हैं। बिहार में भी कोहरे के कारण ब्रांच लाइन की ट्रेनें लेट हो रही हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने ट्रेनों की गति को प्रभावित किया है।
यात्रियों को घंटों देरी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, विक्रमशिला एक्सप्रेस शुक्रवार को अपने निर्धारित समय से छह घंटे की देरी से दोपहर दो बजे के बाद आई। फरक्का एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल भी पांच से छह घंटे और जनसेवा एक्सप्रेस चार घंटे विलंब से भागलपुर पहुंची, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
नया टेंडर होने तक रेलवे स्टेशन के वाहन पार्किंग में नहीं लगेगा शुल्क
रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित पार्किंग का टेंडर रद कर दिया गया है। रि-टेंडर न होने के कारण आम लोगों को शुक्रवार से गाड़ी की पार्किंग पर शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। विभाग ने पिछले साल की तुलना में दस प्रतिशत बढ़ाकर टेंडर गिराने का आदेश दिया था, जिसके कारण रि-टेंडर में कोई रुचि नहीं ले रहा है। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा जब तक नया टेंडर नहीं हो जाता।
