पटना में सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण, पथ निर्माण सचिव ने कंपनियों को समय से पहले काम पूरा करने की दी हिदायत

राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने शुक्रवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सड़क निर्माण की योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित निर्माण कंपनियों को निर्देश दिया कि कामगारों की संख्या बढ़ाएं और समय से पहले निर्माण कार्य को पूरा करें।

पथ निर्माण विभाग के सचिव ने नेहरू पथ से गोला रोड का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, खगौल नेहरू पथ से अशोक राजपथ रूपसपुर नहर पथ की फोरलेनिंग, रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ नेहरू पथ के दोनों तरफ भूमिगत नाला के साथ पथ का निर्माण एवं चौड़ीकरण योजना का निरीक्षण किया।

खगौल नेहरू पथ से अशोक राजपथ रूपसपुर नहर पथ 4 लेन के लिए 71.48 करोड़ रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य होना है, जिसकी लंबाई 6.90 किलोमीटर है। इस सड़क पर 1.20 किलोमीटर नाला निर्माण का कार्य, 0.70 किलोमीटर रिटेनिंग वाल एवं दो किलोमीटर जीएसबी का कार्य किया जा चुका है।

रूपसपुर नहर से सगुना मोड़ नेहरू पथ (कुल लंबाई 2.70 किलोमीटर) के दोनों तरफ भूमिगत नाला के साथ पथ का निर्माण एवं चौड़ीकरण होना है। यहां राफ्ट फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है। लगभग 318.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति से इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।