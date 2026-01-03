CJI सूर्यकांत का पटना दौरा: हाई कोर्ट की 302 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, जजेज गेस्ट हाउस का ई-उद्घाटन
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत पटना के दो दिवसीय दौरे पर हैं। वे पटना उच्च न्यायालय परिसर में 302.56 करोड़ रुपये की विभिन्न न्यायिक परि ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शुक्रवार को दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। वे पटना उच्च न्यायालय परिसर में शनिवार को एडीआर भवन, सभागार, प्रशासनिक ब्लाक, बहुमंजिला कार पार्किंग, आईटी भवन, आवासीय परिसर, महाधिवक्ता कार्यालय का एनेक्स भवन और अस्पताल के भवनों का शिलान्यास करेंगे।
गया में जजेज गेस्ट हाउस का पटना से ही ई-उद्घाटन करेंगे। पुनपुन प्रखंड के पोठही गांव में बिहार न्यायिक अकादमी के नए कैंपस के लिए भूमि पूजन समारोह में भी भाग लेंगे। इन समारोहों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, राजेश बिंदल, पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह के अलावा पटना उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे।
पटना हाई कोर्ट के नामित मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू वर्चुअल माध्यम से इन समारोहों से जुड़ेगे। शनिवार को जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा, उनके निर्माण पर 302.56 करोड़ खर्च होंगे। कुल निर्माण 46,675 वर्ग मीटर में होगा। बिहार न्यायिक अकादमी का नया कैंपस पटना के पुनपुन प्रखंड के पोठही (धरहरा क्षेत्र) में 38.77 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। गयाजी में एक नया जजेज गेस्ट हाउस विकसित किया जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश के आवास पर रात्रि भोज
भारत के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के छज्जूबाग स्थित आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इसमें बिहार सरकार के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए। लोकगायिका एवं विधायक मैथिली ठाकुर की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
