Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में नए साल पर 200 करोड़ से ज्यादा का हुआ कारोबार: गिफ्ट, डायरी-मिठाई और पार्टी से मोटी कमाई

    By Nalini Ranjan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:21 AM (IST)

    नए साल 2026 के स्वागत ने बिहार के प्रमुख शहरों में कारोबार को नई गति दी। राजधानी पटना सहित राज्य में 200 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार दर्ज किया गया। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पटना। नववर्ष 2026 के स्वागत ने राजधानी समेत राज्य के प्रमुख शहरों में कारोबार को नई रफ्तार दी। नए साल के मौके पर करीब 200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया। सबसे अधिक बिक्री गिफ्ट, डायरी और कैलेंडर सेक्टर में हुई, जबकि मिठाई दुकानों, होटल और रेस्त्रां में भी ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली।

    व्यापारिक संगठनों के अनुसार, गिफ्ट एवं स्टेशनरी सेक्टर में लगभग 65-70 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। कारपोरेट हाउस, शैक्षणिक संस्थानों और निजी कंपनियों द्वारा डायरी व कैलेंडर की थोक खरीद ने इस सेक्टर को सबसे आगे रखा। वहीं मिठाई और बेकरी उद्योग में करीब 45-50 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई।

    न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए केक, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और पारंपरिक मिठाइयों की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। कई मिठाई दुकानों पर देर रात तक ग्राहकों की कतार लगी रही। बीआईए अध्यक्ष राम लाल खेतान ने बताया कि होटल, रेस्त्रां और कैटरिंग सेक्टर में भी नववर्ष का खास असर दिखा। अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में 55-60 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

    40 प्रतिशत अधिक रहा होटल-रेस्त्रां कारोबार

    होटल बुकिंग, न्यू ईयर पार्टी पैकेज और फैमिली डिनर की मांग सामान्य दिनों की तुलना में 30-40 प्रतिशत अधिक रही। इसके अलावा फूल, सजावट सामग्री, मोमबत्ती, पार्टी आइटम, कपड़े और इलेक्ट्रानिक गैजेट्स की बिक्री से भी बाजार को मजबूती मिली। इन सेक्टरों में लगभग 20-25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कारोबार हुआ।

    कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नोपानी ने बताया कि महंगाई के बावजूद लोगों ने नए साल के स्वागत में खुले दिल से खर्च किया। व्यापार संघों के अनुसार यह कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में 10-15 प्रतिशत अधिक रहा, इससे नए वर्ष की शुरुआत व्यापार के लिहाज से उत्साहजनक रही। व्यापारियों को उम्मीद है कि यह रुझान जनवरी माह में भी जारी रहेगा, इससे साल 2026 की शुरुआत बाजार के लिए सकारात्मक संकेत लेकर आई है।