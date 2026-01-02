Language
    पटना में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऑटो किराया विवाद खत्म, यूनियन ने वापस लिया बढ़ा हुआ किराया

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:26 PM (IST)

    पटना में ऑटो किराया वृद्धि को लेकर हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से ऑटो मेन्स यूनियन बिहार ने बढ़ा हुआ किराया वापस ले लिया है। महासचिव अज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना में ऑटो किराया बढ़ोतरी को लेकर उपजे विवाद पर जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऑटो मेन्स यूनियन बिहार ने बढ़ा हुआ किराया वापस लेने का निर्णय किया है।

    ऑटो मेन्स यूनियन बिहार के महासचिव अजय कुमार पटेल ने बताया कि दो दिन पूर्व गांधी मैदान से पटना जंक्शन के बीच चलने वाले ऑटो चालकों की बैठक में सर्वसम्मति से किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया था।

    इस निर्णय पर जिला प्रशासन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बिना प्रशासनिक स्वीकृति किराया बढ़ाने को गलत बताया। इसके बाद ऑटो चालकों और यूनियन के बीच पुनः विचार-विमर्श हुआ, जिसमें यह सहमति बनी कि जब तक जिला प्रशासन की ओर से बढ़े हुए किराये पर आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया नहीं लिया जाएगा।

    अजय कुमार पटेल ने कहा कि यूनियन जिला प्रशासन के निर्देशों का सम्मान करती है और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल पुराने किराये पर ही ऑटो का संचालन किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि गांधी मैदान से पटना जंक्शन सहित पूरे पटना जिले में ऑटो किराए की समीक्षा कर जल्द से जल्द नया किराया तय कर लागू किया जाए।

    यूनियन का कहना है कि ईंधन मूल्य और रखरखाव खर्च में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए किराये की समीक्षा आवश्यक है, लेकिन यह प्रक्रिया प्रशासन के सहयोग से ही होनी चाहिए। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से फिलहाल यात्रियों को राहत मिली है।

