पटना में प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऑटो किराया विवाद खत्म, यूनियन ने वापस लिया बढ़ा हुआ किराया

जागरण संवाददाता, पटना। पटना में ऑटो किराया बढ़ोतरी को लेकर उपजे विवाद पर जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऑटो मेन्स यूनियन बिहार ने बढ़ा हुआ किराया वापस लेने का निर्णय किया है।

ऑटो मेन्स यूनियन बिहार के महासचिव अजय कुमार पटेल ने बताया कि दो दिन पूर्व गांधी मैदान से पटना जंक्शन के बीच चलने वाले ऑटो चालकों की बैठक में सर्वसम्मति से किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया था।

इस निर्णय पर जिला प्रशासन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बिना प्रशासनिक स्वीकृति किराया बढ़ाने को गलत बताया। इसके बाद ऑटो चालकों और यूनियन के बीच पुनः विचार-विमर्श हुआ, जिसमें यह सहमति बनी कि जब तक जिला प्रशासन की ओर से बढ़े हुए किराये पर आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक यात्रियों से बढ़ा हुआ किराया नहीं लिया जाएगा।