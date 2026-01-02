Language
    ट्रेन में गूंजी किलकारी, जहानाबाद स्टेशन पर महिला ने कोच में ही बच्चे को दिया जन्म

    By Rakesh Kumar Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:52 PM (IST)

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। रेल यात्रा के दौरान एक महिला यात्री ने ट्रेन के अंदर बच्चे को जन्म दिया। यह घटना जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय हुई, जब एक यात्री ने स्टेशन मास्टर को फोन कर प्रसव की सूचना दी। आमतौर पर स्टेशन मास्टर को असुविधा या अन्य समस्याओं के लिए फोन किया जाता है, लेकिन यह सूचना बेहद संवेदनशील थी।

    जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 63269 अप में सफर कर रही एक महिला यात्री को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। ट्रेन के चलते ही महिला की हालत बिगड़ने लगी और उसने कोच के अंदर ही बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे ही स्टेशन मास्टर को सूचना मिली, रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया। जहानाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर खड़ी ट्रेन के गार्ड और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

    कोच का अवलोकन करने पर पता चला कि महिला यात्री का प्रसव ट्रेन के अंदर ही हो चुका है। इसके बाद जच्चा–बच्चा को सुरक्षित रूप से नीचे उतारकर प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई।

    महिला को अस्पताल ले जाने के लिए महिला पुलिस की आवश्यकता महसूस की गई, लेकिन मौके पर महिला पुलिस उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में उसी कोच में यात्रा कर रही अन्य महिला यात्रियों ने मानवता का परिचय देते हुए मदद की।

    महिला यात्रियों और बच्चे को जन्म देने वाली महिला के पति गगन कुमार की सहायता से जच्चा–बच्चा को सुरक्षित सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने बताया कि दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। यह घटना रेलवे में महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की आवश्यकता को उजागर करती है।

