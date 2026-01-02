कोहरे ने बिगाड़ी ट्रेनों की टाइमिंग, पटना में तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति समेत 28 ट्रेनें रहीं लेट

जागरण संवाददाता, पटना। उत्तर भारत में छाए घने कोहरे का असर शुक्रवार को रेल परिचालन पर भी साफ दिखाई दिया। कोहरे और कम दृश्यता के कारण पटना जंक्शन समेत आसपास के स्टेशनों पर ट्रेनों का परिचालन बहुत अधिक प्रभावित रहा।

तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस सहित कुल 28 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 45 मिनट से लेकर 26 घंटे तक विलंब से चलीं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, राजधानी और लंबी दूरी की कई प्रमुख ट्रेनें घंटों देरी से पटना पहुंची। तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के अलावा पूर्वा एक्सप्रेस, विभूति एक्सप्रेस, कोटा–पटना एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ, हमसफर एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस, इस्लामपुर–हटिया एक्सप्रेस, अमृतसर–हावड़ा मेल समेत कई ट्रेनें देर से संचालित हुईं। कुछ ट्रेनों की देरी पांच से 13 घंटे तक रही, जबकि साउथ बिहार एक्सप्रेस जैसी ट्रेन 26 घंटे से अधिक विलंब से पहुंची।

ट्रेनों के विलंब के कारण पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। ठंड और कोहरे के बीच यात्रियों को प्लेटफार्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। कई यात्रियों ने बताया कि समय पर सही जानकारी नहीं मिलने से उन्हें काफी दिक्कत हुई। देर रात और सुबह तड़के आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को ठंड में सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी।