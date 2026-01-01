पटना एयरपोर्ट: मौसम में बदलाव के कारण 13 विमान लेट, शाम में सबसे ज्यादा असर

जागरण संवाददाता, पटना। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को उड़ान संचालन प्रभावित रहा। मौसम में बदलाव व परिचालन कारणों के चलते कुल 13 विमान अपने निर्धारित समय से विलंब से रवाना हुए और पहुंचे।

इनमें कुछ विमान करीब 25 मिनट तो कुछ डेढ़ घंटे तक देरी से संचालित हुए, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। गुरुवार को मौसम साफ रहने की वहज से दोपहर दो बजे तक विमान परिचालन सामान्य रहा। इसके बाद धीरे-धीरे विमान विलंबित होते गए। शाम में विमानों के संचालन पर ज्यादा असर पड़ा।