    पटना एयरपोर्ट: मौसम में बदलाव के कारण 13 विमान लेट, शाम में सबसे ज्यादा असर

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:51 PM (IST)

    पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर गुरुवार को मौसम और परिचालन कारणों से 13 उड़ानें विलंबित हुईं। कुछ विमान 25 मिनट से डेढ़ घंटे तक देरी से चले, जिस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को उड़ान संचालन प्रभावित रहा। मौसम में बदलाव व परिचालन कारणों के चलते कुल 13 विमान अपने निर्धारित समय से विलंब से रवाना हुए और पहुंचे।

    इनमें कुछ विमान करीब 25 मिनट तो कुछ डेढ़ घंटे तक देरी से संचालित हुए, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। गुरुवार को मौसम साफ रहने की वहज से दोपहर दो बजे तक विमान परिचालन सामान्य रहा। इसके बाद धीरे-धीरे विमान विलंबित होते गए। शाम में विमानों के संचालन पर ज्यादा असर पड़ा।

    एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार, उड़ानों में देरी का मुख्य कारण तकनीकी जांच, विमान के पिछले सेक्टर से विलंब से पहुंचना और हवाई यातायात दबाव रहा।

    हालांकि, मौसम सामान्य रहा, फिर भी कुछ परिचालन कारणों से समय पर उड़ानें संचालित नहीं हो सकीं। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की कि वे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति एयरलाइंस की वेबसाइट या हेल्पडेस्क से अवश्य जांच लें।

