    नए साल का पहला दिन, समस्तीपुर-उजियारपुर के बीच घंटों फंसी रहीं 6 ट्रेनें; यात्रियों ने किया जमकर हंगामा

    By Manish Kumar Roy Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:13 PM (IST)

    नव वर्ष के पहले दिन समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई। समस्तीपुर-उजियारपुर डाउन लाइन पर ऑटोमैटिक सिग्नल की खराबी के कारण एक के ब ...और पढ़ें

    यात्रियों ने किया हंगामा। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। नव वर्ष के पहले ही दिन समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। समस्तीपुर-उजियारपुर डाउन लाइन पर एक के पीछे एक छह ट्रेनें घंटों फंसी रहीं।

    ट्रेनों के लंबे समय तक खड़े रहने से यात्रियों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने जमकर हंगामा किया। जानकारी के अनुसार समस्तीपुर से उजियारपुर की महज नौ किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पैसेंजर ट्रेन को ढाई घंटे से अधिक का समय लग गया।

    63308 समस्तीपुर-कटिहार पैसेंजर ट्रेन शुक्रवार की दोपहर 12 बजकर 55 मिनट पर समस्तीपुर जंक्शन से रवाना हुई थी, जिसे 1 बजकर 05 मिनट पर उजियारपुर पहुंचना था, लेकिन यह ट्रेन 3 बजकर 38 मिनट पर उजियारपुर पहुंची।

    समस्तीपुर और उजियारपुर के बीच करीब नौ किलोमीटर की दूरी में छह स्थानों पर ऑटोमैटिक सिग्नल लगे हैं। हर सिग्नल पर एक-एक ट्रेन फंसी होने के कारण पीछे से आ रही ट्रेनें भी रुकती चली गईं।

    इस दौरान तीन मालगाड़ी, एक समस्तीपुर-कटिहार पैसेंजर, नई दिल्ली-बरौनी क्लोन एक्सप्रेस तथा गरीब रथ एक्सप्रेस भी प्रभावित हुईं। समस्तीपुर जंक्शन से करीब पांच किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पैसेंजर ट्रेन बेलारी रेलवे हाल्ट से पहले खड़ी हो गई, जिससे यात्रियों में आक्रोश फैल गया।

    यात्रियों ने ट्रेन में हंगामा किया और लोको पायलट से भी तीखी बहस हो गई। स्थिति बिगड़ती देख लोको पायलट ने सोनपुर एवं समस्तीपुर रेलवे कंट्रोल को मामले की सूचना दी। घंटों तक ट्रेनों के फंसे रहने से यात्रियों को भारी असुविधा हुई। कई यात्री नव वर्ष के दिन अपने गंतव्य तक समय पर नहीं पहुंच सके।