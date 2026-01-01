Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में फिल्म निर्माण को मिलेगा बढ़ावा, BSFDC की वेबसाइट लॉन्च

    By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:33 PM (IST)

    बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसएफडीसी) की आधिकारिक वेबसाइट का गुरुवार को पटना में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और व्यय सचिव रचना पाटिल ने शुभार ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं व्यय सचिव रचना पाटिल ने संयुक्त रूप से किया शुभारंभ। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बीएसएफडीसी) की आधिकारिक वेबसाइट का गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत एवं व्यय सचिव रचना पाटिल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार समेत दूसरे अधिकारी उपस्थित रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि हर नया वर्ष सिस्टम में सकारात्मक बदलाव जोड़ने का अवसर लेकर आता है।

    इज ऑफ डूइंग बिजनेस को मूल मंत्र बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 तक बड़े डिजिटल सुधारों के लक्ष्य की दिशा में बीएसएफडीसी की वेबसाइट एक महत्वपूर्ण कदम है।

    कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने कहा कि बीएसएफडीसी की यह वेबसाइट बिहार के शूटिंग स्थलों को अत्यंत आकर्षक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है।

    उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों के माध्यम से देश-विदेश के फिल्म निर्माता बिहार के लोकेशनों को वर्चुअल रूप से देख और समझ सकेंगे।

    वेबसाइट पर राज्य के कलाकारों का विस्तृत डाटाबेस उपलब्ध है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को भी बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा।

    फिल्म निर्माण से जुड़ी सामग्री और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निजी क्षेत्र के प्लेयर्स भी इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। कार्यक्रम में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की निदेशिका रूबी, पुरातत्व निदेशक कृष्णा कुमार सहित फिल्म निगम और कला एवं संस्कृति विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन सामान्य प्रशासन विभाग के महानिदेशक एवं मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने किया।