ट्रेनों पर कोहरे की मार: पटना से गुजरने वाली 27 ट्रेनें रहीं लेट, तेजस 11 घंटे देर से पहुंची

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:35 PM (IST)

    पटना रेल मंडल में कोहरे और ठंड के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। गुरुवार को पटना जंक्शन पर 27 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। कोहरे और ठंड के कारण गुरुवार को पटना रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। पटना जंक्शन समेत आसपास के प्रमुख स्टेशनों पर कुल 27 ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं। कई लंबी दूरी की ट्रेनें 4 से लेकर 19 घंटे तक विलंबित रहीं।

    दक्षिण बिहार एक्सप्रेस करीब 16 से 19 घंटे की देरी से चली, जबकि पूर्वा एक्सप्रेस 8 घंटे से अधिक विलंबित रही। विक्रमशिला एक्सप्रेस करीब 8 घंटे, राजेंद्र नगर टर्मिनल तेजस राजधानी 10 घंटे से अधिक और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 10 घंटे विलंब से पहुंची।

    पलामू एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल और मगध एक्सप्रेस भी 5 से 10 घंटे तक देरी से पटना पहुंचीं। राजधानी श्रेणी की ट्रेनें भी कोहरे के असर से नहीं बच सकीं। राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलने वाली तेजस राजधानी और अगरतला तेजस राजधानी 8 से 10 घंटे विलंब से संचालित हुईं।

    लोकल और पैसेंजर ट्रेनों पर भी देरी का असर साफ दिखा। बरौनी–दानापुर मेमू, बक्सर–पटना फास्ट पैसेंजर, झाझा–दानापुर फास्ट पैसेंजर और नवादा–पटना मेमू एक से ढाई घंटे तक लेट रहीं। इससे दैनिक यात्रियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

    पटना जंक्शन के प्लेटफार्मों पर सुबह से ही यात्रियों की भीड़ नजर आई। कई यात्री ठंड में ट्रेन के इंतजार में परेशान दिखे। यात्रियों का कहना था कि समय पर सूचना न मिलने से परेशानी और बढ़ गई।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर भारत में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ रही है, जिससे विलंब हो रहा है। स्थिति सामान्य होने पर परिचालन में सुधार की उम्मीद जताई गई है।

