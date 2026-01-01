मुजफ्फरपुर समेत पूर्व मध्य रेल के सभी स्टेशनों की खोजी कुत्तों निगरानी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर सहित सभी स्टेशनों की निगरानी स्वान दस्ता से होगी। इसके लिए 17 खोजी कुत्तों की खरीदारी कर तैनाती की गई है। श्वान दस्ते रेलवे सुरक्षा बल के अधीन होंगे। मुजफ्फरपुर में आया जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा गया है। छह महीने से हो रही उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली है और जनवरी के अंत तक लाया जाएगा। इसके पहले सात-आठ नंबर प्लेटफार्म के पश्चिम तरफ बने डाक केबिन के जीर्णोद्धार का काम शुरू कर दिया गया है।

आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार की देखरेख में यह काम हो रहा है। आइओडब्ल्यू राजीव रंजन को डाग केबिन की दीवार ऊंची कराने को कहा गया है ताकि वह इसे फांद नहीं सके। श्वान दस्ते के साथ एक हवलदार व एक सिपाही की स्थायी नियुक्ति की गई है। अभी उसको दो प्रकार की, स्निफर (सूंघ कर खोज करने) व विस्फोटक पदार्थों को पकड़ने की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे ट्रेनों में हो रही गांजा, शराब की तस्करी पर रोक लगेगी। जंक्शन के पार्सल, सर्कुलेटिंग एरिया, रेल पटरियों आदि जगहों की इससे जांच की जाएगी।

इन चीजों का भी लगा लेते पता अपनी तेज सूंघने की क्षमता से ड्रग्स, विस्फोटक जैसी चीजों का पता लगा लेते हैं। इससे नशीली दवाओं की खोज, अपराध स्थल की जांच, ड्रग्स मारिजुआना, कोकीन व हेरोइन) और हथियारों का पता लगाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बम और अन्य विस्फोटक सामग्री का पता लगा लेते हैं।