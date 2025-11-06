'2010 से ज्यादा सीटें जीतेगी NDA, प्रत्याशियों से मिले फीडबैक से विश्वास पक्का', JDU अध्यक्ष संजय झा का दावा

राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मतदान के बाद कहा कि प्रत्याशियों से मिले फीडबैक से यह विश्वास पक्का हुआ है कि एनडीए को 2010 से अधिक सीटें आएंगी।

एनडीए को समर्थन देने के लिए व्यक्त किया अभिवादन

संजय झा ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में उत्साह के साथ भाग लेने और एनडीए समर्थित प्रत्याशियों को समर्थन देने के लिए वरिष्ठजनों, माताओं-बहनों, किसान भाइयों, युवा साथियों सहित सभी जागरूक मतदाताओं का हृदय से आभार एवं अभिनंदन।