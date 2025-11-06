Sheikhpura Election: EVM के पास बैठे पोलिंग एजेंटों को लेकर आपस में भिड़े अर्द्धसैनिक और पीठासीन पदाधिकारी
शेखपुरा में मतदान के दौरान ईवीएम के पास पोलिंग एजेंटों के बैठने को लेकर अर्द्धसैनिक बल और पीठासीन पदाधिकारी के बीच तीखी बहस हो गई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया था। आखिरकार, अर्द्धसैनिक बल के कड़े रुख के बाद पोलिंग एजेंटों को ईवीएम के पास से हटाकर बाहर किया गया।
जागरण संवाददाता, शेखपुरा। जिले के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 76 को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में सजाया गया था। इस मतदान केंद्र को महोत्सव जैसा रूप दिया गया था, जिसमें मतदाताओं के स्वागत के लिए फूलों की व्यवस्था, बच्चों के मनोरंजन हेतु खेल सामग्री और सेल्फी प्वाइंट शामिल थे।
हालांकि, मतदान शुरू होने के कुछ समय बाद यह आदर्श केंद्र विवादों में आ गया। ईवीएम के ठीक बगल में विभिन्न प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंटों को बैठा दिया गया था, जबकि मतदान के पीठासीन पदाधिकारी भी वहीं मौजूद थे। इस स्थिति में मतदान करीब एक घंटे तक चलता रहा।
इस बीच, मौके पर पहुंचे एसएसबी के कमांडिंग ऑफिसर ने इस पर आपत्ति जताई और पोलिंग एजेंटों को मतदान कक्ष से बाहर करने का निर्देश दिया। इस पर पीठासीन पदाधिकारी और अर्द्धसैनिक बल के अधिकारी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो हाथापाई की स्थिति तक पहुंच गई।
आखिरकार, अर्द्धसैनिक बल के कड़े रुख के बाद पोलिंग एजेंटों को ईवीएम के पास से हटाकर बाहर किया गया। मतदाताओं ने भी मतदान कक्ष में एजेंटों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन प्रारंभ में पीठासीन पदाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीठासीन पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व से सभी को बैठाने का निर्देश प्राप्त था।
