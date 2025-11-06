Bihar Election 2025: हेलीकॉप्टरों के शोर से गूंजा चुनावी आसमान, हवाई रैली ने पकड़ा जोर

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार-प्रसार ने गुरुवार को रफ्तार पकड़ ली। गुरुवार को प्रथम चरण के लिए पटना जिले की 14 समेत प्रदेश की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। वहीं राजधानी पटना का आसमान पूरे दिन राजनीतिक उड़ानों से गुलजार रहा।

चुनावी रण में उतरे दल के दिग्गज नेताओं ने हवाई मार्ग से दूसरे चरण के तहत आने वाले प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। गुरुवार को पटना एयरपोर्ट से कुल 21 हेलीकॉप्टर और चार चार्टर्ड विमान ने उड़ान भरी।

एनडीए के नेताओं ने किया सबसे ज्यादा इस्तेमाल जानकारी के अनुसार, एनडीए के नेताओं ने सबसे ज्यादा 16 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया, जबकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चार हेलीकाप्टरों से प्रचार के लिए उड़ान भरी। चार्टर्ड विमानों के जरिये भी कई प्रमुख नेताओं ने विभिन्न जिलों में सभाएं कीं।

चुनावी जोश को देखते हुए शुक्रवार को हवाई प्रचार और तेज होने वाला है। पटना एयरपोर्ट से शुक्रवार को करीब 22 हेलीकाप्टरों के उड़ान भरने का शेड्यूल तैयार किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शुक्रवार को चार्टर्ड विमान से बिहार पहुंचेंगे और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करेंगे।

वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का विमान भी शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार सभाओं को संबोधित करेंगे।