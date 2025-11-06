Bihar Chunav 2025: विजय सिन्हा की सरकार है तो देर क्यों, मुकेश सहनी ने पूछा सवाल

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav latest News: पहले चरण के मतदान के बाद विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी (VIP Supremo Mukesh Sahani) ने दावा किया है कि बिहार में बदलाव की लहर है। सहनी ने कहा क‍ि आकलन से ज्यादा मतदान हुआ है। पूरे बिहार में इस बार बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी।



उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हुए हमले को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि देश में और राज्य में उन्हीं की सरकार है। उनको जांच करना चाहिए।

जिनका बिहार बनाने का दावा है वह खुद ही भुगत रहे हैं। आने वाले समय में बदलाव की ओर जनता देख रही है। गांव में इन लोगों को टिकने नहीं देना चाहती। इन्हें दौड़ा रही है। उन्‍होंने कहा- इससे स्पष्ट हो रहा है की महागठबंधन की सरकार बन रही है।

महागठबंधन के पक्ष में 77 वाली लहर : गगन राष्‍ट्रीय जनता दल के प्रवक्‍ता चितरंजन गगन ने दावा क‍िया क‍ि पहले चरण के मतदान में प्रशासनिक दुरुपयोग और एनडीए समर्थकों के गुंडागर्दी के बावजूद महागठबंधन के पक्ष में 77 वाली लहर चल रही है। बिहार में बदलाव के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है।

जाति, वर्ग और धर्म से सबसे ऊपर उठकर लोगों ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दिया है।

गगन ने कहा कि दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक बहुल बूथों पर मतदान प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया गया। राघोपुर एवं दानापुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में नाव के परिचालन पर रोक लगाई गई।