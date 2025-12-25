Language
    राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: 'उपभोक्ताओं के हितों के लिए डिजिटल तकनीक अपनाएगी सरकार', बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

    By Dina Nath Sahani Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों के लिए डिजिटल तकनीक अपनाएगी। उन्होंने उपभोक्ता अधिकार ...और पढ़ें

    डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। फोटो-एक्स

    राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बुधवार को आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किया है।

    राज्य सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाया जाएगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है।

    कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान ने कहा कि जब कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा के बदले मूल्य चुकाता है तब उसे गुणवत्ता की सुरक्षा और न्याय मिलना उसका वैधानिक अधिकार है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है।

    कार्यक्रम को राज्य के महाधिवक्ता पीके शाही, आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार एवं पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने संबोधित किया। पटना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्र एवं सदस्य रजनीश कुमार को पुरस्कृत किया गया।

