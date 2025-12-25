राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: 'उपभोक्ताओं के हितों के लिए डिजिटल तकनीक अपनाएगी सरकार', बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

राज्य ब्यूरो, पटना। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर बुधवार को आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किया है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाया जाएगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है।

