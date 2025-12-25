बिहार न्यायिक सेवा संघ ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर जताया विरोध, माफी की मांग की

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार न्यायिक सेवा संघ ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा न्यायपालिका के विरुद्ध की गई टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया है। संघ ने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्री के बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पत्र में संघ के सचिव और गया के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजीत कुमार सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो क्लिप का हवाला दिया है। जिसमें मंत्री कह रहे हैं कि एक न्यायाधीश, जिसने एक मामले का जल्द फैसला कर दिया, उसने निहित स्वार्थों के कारण ऐसा किया होगा।

संघ ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां, विशेषकर कार्यपालिका के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियां, न्याय प्रशासन में बाधा डाल सकती हैं और न्यायाधीशों को निडर होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक सकती हैं। पत्र में कहा गया है कि न्यायपालिका की सार्वजनिक आलोचना संयमित, जानकारी पूर्ण और संवैधानिक औचित्य पर आधारित होनी चाहिए। यदि किसी मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय को करनी है, जैसा कि वीडियो में कहा और सुना गया है, तो उसे निर्धारित तरीके से ही किया जाना चाहिए।