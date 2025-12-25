मुजफ्फरपुर बेला इंडस्ट्रियल एरिया: डीएम का सीमेंट के पोल हटाने का निर्देश, अधूरे नाला-सड़क कार्य जल्द पूरे होंगे

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बेला औद्योगिक क्षेत्र से बिजली के सीमेंट पोल हटाए जाएंगे। इनके स्थान पर लोहे के पोल लगाए जाएंगे। साथ ही परिसर में अधूरे नाला व सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं। यह निर्देश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने उद्यमी संवाद कार्यक्रम में बियाडा के अधिकारियों को दिए। कहा उद्यमी संवाद के लिए एक अलग सेल का गठन होगा।



उद्यमी संवाद के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में बिजली के सीमेंट पोल हटाने, बिजली बिल में सुधार, परिसर में उड़ने वाले धूलकणों से प्रदूषण, ईएसआइसी पंजीकरण से जुड़ीं परेशानियों, सड़कों के चौड़ीकरण, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, अग्निशमन के लिए समयबद्ध अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने, अतिक्रमण हटाने, निचली भूमि में जलजमाव की समस्या, फंड व सब्सिडी व जीएसटी से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठीं। उत्तर बिहार उद्यमी संघ ने सुविधा शुल्क में एकरूपता लाने की मांग की।



डीएम ने आश्वासन दिया कि वह प्रत्येक सप्ताह उद्यमी संवाद में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे और उद्यमियों की समस्याएं व शिकायतें सुनकर समाधान कराएंगे। अगला उद्यमी संवाद तीन जनवरी 2026 को होगा। इसके बाद हर गुरुवार को उद्यमी संवाद होगा। मौके पर बियाडा के उपमहाप्रबंधक नीरज मिश्रा, उत्तर बिहार उद्यमी संघ अध्यक्ष संजीव चौधरी, महासचिव विक्रम कुमार विक्की, उपाध्यक्ष अवनीश किशोर, उद्यमी चितरंजन प्रसाद, नील कमल, शशांक श्रीवास्तव, ताराशंकर प्रसाद, सुजीत कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, सतीश कुमार, त्रिवेणी चौधरी, राजू कुमार, मो.कासिम व पवन कुमार मौजूद थे।