मुकेश सहनी का तूफानी चुनाव प्रचार, नालंदा-मुंगेर-शेखपुरा समेत पांच जिलों में आज से करेंगे चुनावी सभा

राज्य ब्यूरो, पटना। विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज तीन नवंबर को नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा और दरभंगा के विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे।



‎पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी 11.15 बजे प्रखंड कार्यालय मैदान, रहुई, नालंदा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे उसके बाद 12.05 में इस्लामिया हाई स्कूल मैदान, शेखपुरा और 12.55 बजे दुर्गा स्थान मैदान, मेदनी चौकी , लखीसराय में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।



‎1.45 बजे मां सरस्वती स्थान , बरियापुर, मुंगेर और 2.55 बजे कुम्हरौली खेल मैदान , दरभंगा में आयोजित आम सभा मे लोगो को संबोधित करेंगे। मुकेश सहनी अपने निजी आवास सुपौल, बिरौल, दरभंगा में रात्रि विश्राम करेंगे।