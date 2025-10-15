Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Congress Candidate List 2025: कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों के नाम सामने आए, ललन को भी मिला टिकट

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेता पटना लौटे। उन्होंने डॉ. शकील अहमद खान के आवास पर वॉर रूम में उम्मीदवारों के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार, बिक्रम से अनिल कुमार, वैशाली से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार टुन्ना और फुलपरास से सुबोध मंडल समेत सात उम्मीदवारों के टिकट कन्फर्म हो गए हैं। ललन कुमार को भी टिकट मिला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस चुनाव समिति (सीईसी) की दिल्ली में होने वाली दो दिनों की मशक्कत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधान मंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ बुधवार की शाम पटना पहुंच गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पटना एयरपोर्ट से सभी नेता सीधे डॉ. खान के सरकारी आवास में बनाए गए वॉर रूम पहुंचे। जहां से कांग्रेस प्रत्याशियों को बारी-बारी से बुलाकर सिंबल बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

    कुछ उम्मीदवारों को सिंबल देने के बाद कांग्रेस नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। फिलहाल नेताओं की मुलाकात तेजस्वी यादव से हो रही है।

    समाचार लिखे जाने तक कांग्रेस ने बिक्रम से अनिल कुमार, वैशाली से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार टुन्ना और फुलपरास से सुबोध मंडल, सुल्तानगंज से ललन कुमार, राजापाकर से प्रतिमा दास और बेगूसराय से अमिता भूषण को सिंबल दिया है।

    इनके अलावा गरीब दास को बछवाड़ा, औरंगाबाद से आनंद शंकर, बरबीघा से त्रिशुलधारी सिंह को सिंबल दे दिया गया है।

    यह भी पढ़ें- JDU Candidates Caste 2025: जदयू की लिस्ट में पिछड़ा समाज से 22 प्रत्याशी, अतिपिछड़ा वर्ग से 10 को टिकट

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: ...तो ये है अंदर की बात! सामने आई BJP-JDU कैंडिडेट लिस्ट की चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: नीतीश कुमार को झटका, टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री ने JDU से दिया इस्तीफा