Congress Candidate List 2025: कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों के नाम सामने आए, ललन को भी मिला टिकट

राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस चुनाव समिति (सीईसी) की दिल्ली में होने वाली दो दिनों की मशक्कत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधान मंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ बुधवार की शाम पटना पहुंच गए।

पटना एयरपोर्ट से सभी नेता सीधे डॉ. खान के सरकारी आवास में बनाए गए वॉर रूम पहुंचे। जहां से कांग्रेस प्रत्याशियों को बारी-बारी से बुलाकर सिंबल बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

कुछ उम्मीदवारों को सिंबल देने के बाद कांग्रेस नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। फिलहाल नेताओं की मुलाकात तेजस्वी यादव से हो रही है।

समाचार लिखे जाने तक कांग्रेस ने बिक्रम से अनिल कुमार, वैशाली से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार टुन्ना और फुलपरास से सुबोध मंडल, सुल्तानगंज से ललन कुमार, राजापाकर से प्रतिमा दास और बेगूसराय से अमिता भूषण को सिंबल दिया है।