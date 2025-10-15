Congress Candidate List 2025: कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों के नाम सामने आए, ललन को भी मिला टिकट
कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेता पटना लौटे। उन्होंने डॉ. शकील अहमद खान के आवास पर वॉर रूम में उम्मीदवारों के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार, बिक्रम से अनिल कुमार, वैशाली से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार टुन्ना और फुलपरास से सुबोध मंडल समेत सात उम्मीदवारों के टिकट कन्फर्म हो गए हैं। ललन कुमार को भी टिकट मिला है।
राज्य ब्यूरो, पटना। कांग्रेस चुनाव समिति (सीईसी) की दिल्ली में होने वाली दो दिनों की मशक्कत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, विधान मंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ बुधवार की शाम पटना पहुंच गए।
पटना एयरपोर्ट से सभी नेता सीधे डॉ. खान के सरकारी आवास में बनाए गए वॉर रूम पहुंचे। जहां से कांग्रेस प्रत्याशियों को बारी-बारी से बुलाकर सिंबल बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
कुछ उम्मीदवारों को सिंबल देने के बाद कांग्रेस नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। फिलहाल नेताओं की मुलाकात तेजस्वी यादव से हो रही है।
समाचार लिखे जाने तक कांग्रेस ने बिक्रम से अनिल कुमार, वैशाली से संजीव सिंह, रीगा से अमित कुमार टुन्ना और फुलपरास से सुबोध मंडल, सुल्तानगंज से ललन कुमार, राजापाकर से प्रतिमा दास और बेगूसराय से अमिता भूषण को सिंबल दिया है।
इनके अलावा गरीब दास को बछवाड़ा, औरंगाबाद से आनंद शंकर, बरबीघा से त्रिशुलधारी सिंह को सिंबल दे दिया गया है।
