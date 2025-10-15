Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: नीतीश कुमार को झटका, टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री ने JDU से दिया इस्तीफा

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 09:02 PM (IST)

    जमालपुर विधानसभा से चार बार विधायक रहे शैलेश कुमार ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। इस बार टिकट न मिलने से नाराज शैलेश कुमार ने पार्टी पर पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जदयू ने शैलेश की जगह नचिकेता मंडल को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र हैं। शैलेश कुमार ने कहा कि जदयू को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार सीएम नीतीश कुमार।

    जागरण संवाददाता, मुंगेर। जमालपुर विधानसभा से चार बार विधायक और मंत्री रह चुके शैलेश कुमार ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। शैलेश कुमार को इस बार जदयू ने टिकट नहीं दिया है। इससे वह काफी नाराज चल रहे थे। पार्टी ने शैलेश की जगह जदयू के जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नचिकेता मंडल समता पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद स्व. ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र हैं। ब्रह्मानंद मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी थे।

    WhatsApp Image 2025-10-15 at 8.36.15 PM

    इंटरनेट में मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शैलेश कुमार ने अपनी बातों को रखा और कहा कि वह 1994 से समता पार्टी से जुड़े हुए थे। जदयू को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है पुराने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- JDU Candidates Caste 2025: जदयू की लिस्ट में पिछड़ा समाज से 22 प्रत्याशी, अतिपिछड़ा वर्ग से 10 को टिकट

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: ...तो ये है अंदर की बात! सामने आई BJP-JDU कैंडिडेट लिस्ट की चौंकाने वाली इनसाइड स्टोरी

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: यादव बहुल मधेपुरा में JDU ने अतिपिछड़ा पर लगाया दांव, नीतीश ने कविता साहा को दिया टिकट