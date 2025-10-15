Bihar Politics: नीतीश कुमार को झटका, टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री ने JDU से दिया इस्तीफा

जमालपुर विधानसभा से चार बार विधायक रहे शैलेश कुमार ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। इस बार टिकट न मिलने से नाराज शैलेश कुमार ने पार्टी पर पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जदयू ने शैलेश की जगह नचिकेता मंडल को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र हैं। शैलेश कुमार ने कहा कि जदयू को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है।