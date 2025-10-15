Bihar Politics: नीतीश कुमार को झटका, टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री ने JDU से दिया इस्तीफा
जमालपुर विधानसभा से चार बार विधायक रहे शैलेश कुमार ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। इस बार टिकट न मिलने से नाराज शैलेश कुमार ने पार्टी पर पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जदयू ने शैलेश की जगह नचिकेता मंडल को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र हैं। शैलेश कुमार ने कहा कि जदयू को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है।
जागरण संवाददाता, मुंगेर। जमालपुर विधानसभा से चार बार विधायक और मंत्री रह चुके शैलेश कुमार ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। शैलेश कुमार को इस बार जदयू ने टिकट नहीं दिया है। इससे वह काफी नाराज चल रहे थे। पार्टी ने शैलेश की जगह जदयू के जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है।
नचिकेता मंडल समता पार्टी के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद स्व. ब्रह्मानंद मंडल के पुत्र हैं। ब्रह्मानंद मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी थे।
इंटरनेट में मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शैलेश कुमार ने अपनी बातों को रखा और कहा कि वह 1994 से समता पार्टी से जुड़े हुए थे। जदयू को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है पुराने कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जा रहा है।
