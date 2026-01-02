CJI सूर्यकांत आज पहुंचेंगे राजधानी, पटना हाईकोर्ट की कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

विधि संवाददाता, पटना। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकान्त शुक्रवार को अपने प्रथम आधिकारिक दौरे पर पटना पहुंचेंगे। वे तीन जनवरी को पटना हाई कोर्ट परिसर में प्रस्तावित कई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं की आधारशिला रखेंगे।

इनमें एडीआर भवन व आडिटोरियम, प्रशासनिक ब्लाक, मल्टी-लेवल कार पार्किंग, आईटी भवन, आवासीय परिसर, अस्पताल भवन शामिल हैं। इसी अवसर पर मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट की इन-हाउस प्रोग्रामर टीम द्वारा विकसित ‘ई-एसीआर न्याय’ प्लेटफार्म का उद्घाटन भी करेंगे।

यह सुरक्षित, तकनीक-आधारित प्रणाली न्यायिक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) प्रक्रिया को आधुनिक, डिजिटल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

जस्टिस सूर्यकांत गया जी में न्यायाधीशों के लिए निर्मित गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे तथा पटना जिले के पोठही, पुनपुन प्रखंड स्थित बिहार ज्यूडिशियल अकादमी के नए परिसर के निर्माण हेतु भूमि पूजन समारोह में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे।