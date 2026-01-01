खुशी अपहरण मामले में सीबीआई मुजफ्फरपुर जेल में बंद अमन को लेगी रिमांड पर
मुजफ्फरपुर में खुशी अपहरण मामले में सीबीआई जल्द ही अमन कुमार को रिमांड पर लेगी। अमन को हाल ही में हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सीबीआई उस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । हथियार के साथ सिवाईपट्टी थाने पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए अमन कुमार को खुशी अपहरण के मामले में जल्द ही सीबीआई की टीम रिमांड पर लेगी। इसके लिए कोर्ट की प्रक्रिया की जा रही है।
कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद सीबीआइ की टीम उससे पूछताछ करेगी। इसके लिए सीबीआइ की ओर से पचास से अधिक सवालों को तैयार किया गया है। बताया गया कि सीबीआई की टीम उसकी जमानत रद कराने की कवायद कर रही थी।
इसी बीच पिछले सप्ताह वाहन जांच के दौरान सिवाईपट्टी थाने की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तलाशी में उसके पास से हथियार जब्त किया गया था। इसके बाद सीबीआई की टीम ने जिला पुलिस से संपर्क कर उसके बारे में जानकारी जुटाई।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में पता चला कि वह ब्रह्मपुरा के लक्ष्मी चौक पमरिया टोला इलाके के सब्जी विक्रेता की बेटी खुशी अपहरण मामले का आरोपित रहा है। हालांकि जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से वह संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो गया था।
सीबीआइ की ओर से उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है। पिछले दिनों सीबीआइ की टीम ने स्वजन से संपर्क भी किया था। इसमें स्वजन से जांच के दो बिंदुओं पर चर्चा की थी। इसके बाद उसका वीडियो बनाकर देने के लिए कहा था।
विदित हो कि करीब पांच वर्ष पूर्व ब्रह्मपुरा के पमरिया टोला इलाके में सरस्वती पूजा पंडाल से पांच वर्षीय खुशी कुमारी का अपहरण कर लिया गया था। मामले में खुशी के पिता ने ब्रह्मपुरा थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी।
जांच में पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ को इसकी जांच की जिम्मेवारी दी गई, लेकिन अब तक ठोस परिणाम सामने आते नहीं दिख रहा है। पिछले दिनों सीबीआइ के ज्वाइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम सर्किट हाउस पहुंचकर अपहृत खुशी के पिता से कई बिंदुओं पर बात की थी।
