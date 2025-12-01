Bihar Politics: चेतन आनंद ने छुए तेजस्वी यादव के पैर, फिर लिया रोहिणी और तेजप्रताप का नाम
बिहार विधानसभा में शपथ लेने के बाद जदयू विधायक चेतन आनंद ने तेजस्वी यादव के पैर छुए। उन्होंने कहा कि उनकी विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। 'जयचंद' के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह सवाल आरोप लगाने वालों से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने भी उन्हीं लोगों के नाम लिए जिनसे उन्हें नुकसान हो रहा था।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में शपथ लेने के बाद जदयू विधायक और आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद (MLA Chetan Anand) ने मुख्यमंत्री का तो आशीर्वाद लिया ही, राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के भी पैर छुए।
सदन में तेजस्वी से मिलने और उनके पैर छूने के सवाल पर मीडिया से कहा कि मनभेद और मतभेद दो अलग चीजें हैं। हमारी विचारधाराएं अलग थी, मगर ऐसा कोई मतभेद कभी नहीं रहा। विचार न मिलने का मतलब यह नहीं है कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं।
चेतन आनंद ने खुद पर लगाए गए 'जयचंद' के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि जिन्होंने आरोप लगाए यह सवाल उनसे किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जिन लोगों का मैंने पहले नाम लिया या जिनसे नुकसान हो रहा था उन्हीं लोगों के बारे में आगे चलकर रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव ने भी उनके नाम लिए।
