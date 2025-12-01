Bihar Politics: चेतन आनंद ने छुए तेजस्वी यादव के पैर, फिर लिया रोहिणी और तेजप्रताप का नाम

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में शपथ लेने के बाद जदयू विधायक और आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद (MLA Chetan Anand) ने मुख्यमंत्री का तो आशीर्वाद लिया ही, राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के भी पैर छुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदन में तेजस्वी से मिलने और उनके पैर छूने के सवाल पर मीडिया से कहा कि मनभेद और मतभेद दो अलग चीजें हैं। हमारी विचारधाराएं अलग थी, मगर ऐसा कोई मतभेद कभी नहीं रहा। विचार न मिलने का मतलब यह नहीं है कि हमारे रिश्ते खत्म हो गए हैं।