Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: 'लालटेन' से दूर हो जाएगा 'हाथ', 15 साल बाद कांग्रेस की अकेले चलने की तैयारी!

    By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    विधानसभा चुनाव में हार के बाद बिहार कांग्रेस ने स्वतंत्र रूप से चलने की तैयारी कर ली है। 15 साल बाद 'एकला चलो' की रणनीति पर विचार हो रहा है। नेताओं ने राजद के साथ चलने से पार्टी की पहचान कमजोर होने की बात कही और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि चुनाव आने पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    तेजस्वी यादव और राहुल गांधी।

    राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव में बड़ी पराजय के बाद बिहार कांग्रेस एक बार फिर स्वतंत्र राह पर चलने की तैयारी में है। 15 वर्षों के बाद पार्टी के अंदर एक बार फिर 'एकला चलो' की रणनीति पर गंभीर मंथन शुरू हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जहां नेताओं ने स्वतंत्र पहचान पर बल दिया, वहीं संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश स्तर पर सघन दौरों का निर्णय भी लिया गया।

    दिल्ली में पार्टी की बिहार में पराजय के बाद पटना में प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर बैठक बुलाई गई थी। इस समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं ने दो टूक कहा कि लगातार राजद के साथ चलने से कांग्रेस की वैचारिक और संगठनात्मक पहचान धूमिल हुई है। जनता में कांग्रेस की अलग छवि तभी बनेगी, जब पार्टी अपनी राजनीतिक लड़ाई खुद लड़ेगी और मजबूत प्रत्याशी तैयार करेगी।

    बैठक में नेताओं ने यह भी कहा कि गठबंधन की राजनीति ने कांग्रेस को सीट-शेयरिंग से आगे सोचने ही नहीं दिया, जिससे स्थानीय नेतृत्व कमजोर पड़ा। कई नेताओं ने सुझाव दिया कि पार्टी को राजद पर निर्भरता कम कर संगठन को जिला स्तर तक फिर से खड़ा करने की स्पष्ट रोडमैप बनाना चाहिए।

    बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी संकेतों में कहा कि गठबंधन चुनावी होते हैं, और जब चुनाव आएंगे, तब आगे की रणनीति तय की जाएगी।

    बैठक में नेताओं ने निर्णय लिया कि पार्टी पूरे प्रदेश में वोट चोरी के खिलाफ ठोस मुहिम चलाएगी। संगठन को जिला से लेकर पंचायत तक सुदृढ़ करने का काम होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार जिलों का सघन दौरा करेंगे। जनता के बीच उनके मुद्दों के साथ सड़क से सदन तक कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी निभाएगी।

    बैठक में दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ 14 को होने वाली रैली की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। देर शाम पार्टी के सभी छह विधायकों के साथ भी प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक की। बैठक में विधानमंडल दल के पूर्व नेता शकील अहमद खान, सभी जिलाध्यक्ष, फ्र ंटल संगठन के प्रमुख और वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Assembly: ठीक से शपथ नहीं पढ़ पाईं बाहुबली की पत्नी, जदयू विधायक से बोलीं- छुटकी पढ़ ना, बता ना...

    यह भी पढ़ें- Bihar Assembly: 10वीं बार विधायक बनने का रिकॉर्ड हरिनारायण सिंह के नाम दर्ज, 78 साल है उम्र

    यह भी पढ़ें- Maithili Thakur: पाग और पीली साड़ी पहन ठाकुर ने ली मैथिली में शपथ, सदन में छा गईं सबसे कम उम्र की विधायक