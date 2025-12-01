Maithili Thakur: पाग और पीली साड़ी पहन ठाकुर ने ली मैथिली में शपथ, सदन में छा गईं सबसे कम उम्र की विधायक

राज्य ब्यूरो, पटना। दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से पहली बार भाजपा के टिकट से चुनी गईं और चर्चित लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने सोमवार को पीली साड़ी एवं पाग पहल विधायक पद की शपथ ली। मैथिली 18वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र की विधायक हैं। शपथ ग्रहण के दौरान वे पारंपरिक परिधान में नजर आईं।

सिर पर पाग व पीली साड़ी में सदन पहुंची मैथिली विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। मैथिली भाषा में शपथ लेने के उनके निर्णय को सांस्कृतिक पहचान की चर्चा रही। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र के विकास और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि मैथिली ठाकुर के शपथ ग्रहण के दौरान पाग धारण करने से मिथिलांचल की सांस्कृतिक पहचान एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। पाग, जो मिथिला क्षेत्र में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, उनके पारंपरिक परिधान का प्रमुख हिस्सा रहा।

हालांकि, चुनाव के दौरान मैथिली ठाकुर की पाग में मखाना खाने का एक वीडियो वायरल होने के विवाद उत्पन्न हो गया था। इंटनेट मीडिया में मैथिली ट्रोल हुईं थीं। समाज के एक वर्ग ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पाग एवं मिथिला की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा असंतोष सामने आया था।