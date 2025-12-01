Language
    Bihar Politics: तेजस्वी से गले मिले रामकृपाल यादव, राजद के भविष्य पर दिया बड़ा बयान

    By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद कहा कि राजद अपने कर्मों के कारण शून्य पर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि राजनीति अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह। रामकृपाल ने लालू प्रसाद यादव के साथ अपने पुराने पारिवारिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

    विधानसभा में तेजस्वी यादव से गले मिलते रामकृपाल यादव।

    राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव सोमवार को राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव से विधानसभा के भीतर गले मिले। बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा- राजद शून्य पर जाकर समाप्त हो जाएगा।

    उन्होंने कहा कि राजद अपने कृत्यों के कारण शून्य पर चला जाएगा। अभी तो वह किसी तरह मुख्य विपक्षी दल का दर्जा बचा पाया है।

    सदन के भीतर तेजस्वी यादव से गले मिलने के प्रश्न पर रामकृपाल ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति होती रहती है। हम उनसे शिष्टाचार के नाते मिलने गए थे। गला मिले। इसमें कोई बुराई नहीं है।

    कृषि मंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ मेरा क्या संबंध रहा है, पूरी दुनिया जानती है। हम तेजस्वी को बढ़ते हुए देखे हैं। वे मेरे पुत्र के मित्र भी हैं। हमसे पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी तेजस्वी से मिले। यही हमारी संस्कृति है।

    उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के नेताओं से हमारी प्रतिद्वंद्विता राजनीतिक मंच पर हो सकती है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस तरह की प्रतिद्वंद्विता के लिए कोई जगह नहीं होती है। राजनीति से अलग भी लालू प्रसाद के साथ हमारा पारिवारिक संबंध रहा है।

