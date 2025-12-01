Bihar Politics: तेजस्वी से गले मिले रामकृपाल यादव, राजद के भविष्य पर दिया बड़ा बयान

राज्य ब्यूरो, पटना। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव सोमवार को राजद विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव से विधानसभा के भीतर गले मिले। बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा- राजद शून्य पर जाकर समाप्त हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजद अपने कृत्यों के कारण शून्य पर चला जाएगा। अभी तो वह किसी तरह मुख्य विपक्षी दल का दर्जा बचा पाया है। सदन के भीतर तेजस्वी यादव से गले मिलने के प्रश्न पर रामकृपाल ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है। पक्ष और विपक्ष की राजनीति होती रहती है। हम उनसे शिष्टाचार के नाते मिलने गए थे। गला मिले। इसमें कोई बुराई नहीं है।

कृषि मंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ मेरा क्या संबंध रहा है, पूरी दुनिया जानती है। हम तेजस्वी को बढ़ते हुए देखे हैं। वे मेरे पुत्र के मित्र भी हैं। हमसे पहले उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी तेजस्वी से मिले। यही हमारी संस्कृति है।