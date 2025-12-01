Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Assembly: ठीक से शपथ नहीं पढ़ पाईं बाहुबली की पत्नी, जदयू विधायक से बोलीं- छुटकी पढ़ ना, बता ना...

    By RAMAN SHUKLAEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    बिहार विधानसभा में एक बाहुबली नेता की पत्नी शपथ ग्रहण के दौरान अटक गईं। उन्हें शपथ पढ़ने में दिक्कत हो रही थी जिसके बाद उन्होंने जदयू विधायक से मदद मांगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    ठीक से शपथ नहीं पढ़ पाईं बाहुबली की पत्नी

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा सत्र के प्रथम दिन विधायक पद की शपथ लेने पहुंचे सदन के अंदर कई विधायकों ने जल्दबाजी में गलती की। प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने ऐसे कई विधायकों रोका- टोका एवं सही उच्चारण की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं बेतिया विधायक रेणु देवी ने शपथ लेते हुए गलती कीं। रेणु दो बार में शपथ ले पाईं। वहीं, कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास तीन बार में शपथ पूरी कर पाए।

    दूसरी ओर, बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी और नवादा विधायक विभा देवी सही से शपथ नहीं ले पाईं। पास में बैठीं मनोरमा देवी ने उन्हें शपथ पत्र पढ़ने में मदद की। विभा देवी ने मनोरमा देवी से कहा, छुटकी पढ़ ना, बता ना। इस दौरान आसपास बैठे विधायक पीछे मुड़कर देखते रहे।

    वहीं, नवादा जिले के वारसलीगंज से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी व राजद विधायक अनिता कुमारी ने तय शपथ पत्र से अलग शपथ पत्र पढ़ने की कोशिश की। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने उन्हें रोका। इसके उपरांत उन्होंने सही शपथ पत्र पढ़ा। वह पहली बार सदन पहुंचीं हैं।

    कृष्णनंदन पासवान ने ईश्वर एवं सत्य निष्ठा दोनों की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर ने टोका। उन्होंने कहा कि एक विकल्प चुनना होगा। इसके उपरांत पासवान ने सुधार करके शपथ पढ़ी।

    यह भी पढ़ें- Bihar Assembly: 10वीं बार विधायक बनने का रिकॉर्ड हरिनारायण सिंह के नाम दर्ज, 78 साल है उम्र

    यह भी पढ़ें- बिहार विधानसभा में विधायकों का निराला अंदाज: कोई ऑटो चलाकर पहुंचा, किसी के पैर में हवाई चप्पल

    यह भी पढ़ें- Maithili Thakur: पाग और पीली साड़ी पहन ठाकुर ने ली मैथिली में शपथ, सदन में छा गईं सबसे कम उम्र की विधायक