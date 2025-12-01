Bihar Assembly: ठीक से शपथ नहीं पढ़ पाईं बाहुबली की पत्नी, जदयू विधायक से बोलीं- छुटकी पढ़ ना, बता ना...

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा सत्र के प्रथम दिन विधायक पद की शपथ लेने पहुंचे सदन के अंदर कई विधायकों ने जल्दबाजी में गलती की। प्रोटेम स्पीकर नरेन्द्र नारायण यादव ने ऐसे कई विधायकों रोका- टोका एवं सही उच्चारण की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं बेतिया विधायक रेणु देवी ने शपथ लेते हुए गलती कीं। रेणु दो बार में शपथ ले पाईं। वहीं, कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास तीन बार में शपथ पूरी कर पाए। दूसरी ओर, बाहुबली राजबल्लभ की पत्नी और नवादा विधायक विभा देवी सही से शपथ नहीं ले पाईं। पास में बैठीं मनोरमा देवी ने उन्हें शपथ पत्र पढ़ने में मदद की। विभा देवी ने मनोरमा देवी से कहा, छुटकी पढ़ ना, बता ना। इस दौरान आसपास बैठे विधायक पीछे मुड़कर देखते रहे।