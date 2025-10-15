BSP Candidate List 2025: बसपा ने जारी की 48 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, किसे कहां से मिला टिकट?

राज्य ब्यूरो, पटना। महज 24 घंटे के अंतराल पर बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची (BSP Candidates Second List 2025) जारी की है। इस सूची में कुल 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इससे पहले बसपा ने मंगलवार को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी जिसमें कुल 40 नाम थे।

आज जारी सूची में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुंगेर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा और पटना जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम हैं।

यहां बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार की सभी सीटों पर लडऩे का एलान पूर्व में ही किया था। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में पार्टी अकेले किस्मत आजमाएगी और किसी भी गठबंधन के साथ समझौता नहीं करेगी।