BJP Candidate List 2025: बीजेपी ने जारी की 12 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, मैथिली ठाकुर को मिला टिकट
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में, हाल ही में भाजपा में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट (BJP Candidate Second List 2025) जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम हैं। एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है।
इसी के साथ, बीजेपी ने हायाघाट से राम चंद्र प्रसाद को टिकट दिया है। वहीं, मुजफ्फरपुर सीट से रंजन कुमार चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। गोपालगंज से सुभाष सिंह को टिकट मिला है। बनियापुर से केदार नाथ सिंह को प्रत्याशी बनाया है।
छपरा सीट से छोटी कुमारी को बीजेपी ने टिकट दिया है। सोनपुर सीट से विनय कुमार सिंह बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। रोसड़ा (अ.जा) सीट से बीरेंद्र कुमार को टिकट मिला है। बाढ़ विधानसभा सीट से सियाराम सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है।
अगिआंव सीट से महेश पासवान को टिकट मिला है। शाहपुर सीट से राकेश ओझा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। बक्सर सीट से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को टिकट मिला है।
|क्रमांक
|विधानसभा का नंबर और नाम
|उम्मीदवार का नाम
|1.
|81 - अलिनगर
|मैथिली ठाकुर
|2.
|84 - हायघाट
|राम चंद्र प्रसाद
|3.
|94 - मुजफ्फरपुर
|रंजन कुमार
|4.
|101 - गोपालगंज
|सुभाष सिंह
|5.
|115 - बनियापुर
|केदार नाथ सिंह
|6.
|118 - छपरा
|छोटी कुमारी
|7.
|122 - सोनपुर
|विनय कुमार सिंह
|8.
|139 - रोसड़ा (अजा)
|बीरेंद्र कुमार
|9.
|179 - बाढ़
|डॉ. सियाराम सिंह
|10.
|195 - अगिआंव (अजा)
|महेश पासवान
|11.
|198 - शाहपुर
|राकेश ओझा
|12.
|200 - बक्सर
|आनंद मिश्रा, पूर्व आईपीएस
