    JDU Candidate List 2025: जदयू की पहली लिस्ट में 3 दिग्गजों का कटा टिकट, 27 सीटों पर नए प्रत्याशी

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। तीन विधायकों को टिकट नहीं मिला है, और 27 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। सूची में चार महिलाओं को भी शामिल किया गया है। कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन हजारी, बरबीघा के सुदर्शन और सकरा के अशोक कुमार चौधरी का टिकट काटा गया है। मधेपुरा से कविता साहा को टिकट मिला है।

    जदयू की पहली लिस्ट में 3 दिग्गजों का कटा टिकट।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें तीन दिग्गज विधायकों को बेटिकट कर दिया गया है। वहीं 57 में 27 सीटों पर जदयू ने अपने प्रत्याशी बदले हैं। चार महिलाओं को टिकट दिया गया है।

    इन तीन विधायकों का टिकट कटा

    पहली सूची के 57 प्रत्याशियों में तीन विधायकों के टिकट कट गए हैं। इनमें दरभंगा के कुशेश्वर स्थान (सुरक्षित) सीट के विधायक अमन हजारी को जदयू ने बेटिकट कर दिया है। बरबीघा से जदयू विधायक सुदर्शन का भी टिकट कट गया है। सकरा के विधायक अशोक कुमार चौधरी भी बेटिकट हो गए हैं।

    27 सीटों पर जदयू ने अपने प्रत्याशी बदल दिए

    1. मधेपुरा 2. दरभंगा ग्रामीण 3. गायघाट 4. मीनापुर 5. सकरा 6. कांटी 7. बड़हरिया 8. जीरादेई 9. रघुनाथपुर 11 एकमा 12 परसा 13, मांझी 14. वारिसनगर 15, विभूतिपुर 16. चेरिया बरियारपुर 17. अलौली 18. खगड़िया 19. जमालपुर 20, बरबीघा 21, इस्लामपुर 22. मोकामा 23. फुलवारीशरीफ 24. मसौढ़ी 25. डुमरांव 26 जगदीशपुर 27. संदेश

    इन महिलाओं को टिकट

    57 सीटों में जिन चार महिलाओं को जदयू का टिकट मिला है उनमें मधेपुरा से कविता साहा, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी, विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा व गायघाट से कोमल सिंह का नाम शामिल है।

