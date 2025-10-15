2 सीटें और 45 मिनट की मीटिंग, BJP-JDU की लिस्ट आउट होने के बाद शाह और कुशवाहा के बीच क्या बात हुई?
रालोमो नेता उपेंद्र कुशवाहा, महुआ और दिनारा सीट बंटवारे से नाराज़ होकर अमित शाह से मिले। 45 मिनट की बैठक के बाद, कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में सब ठीक है। उन्होंने सीटों के विवाद पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने की बात कही। पहले कुशवाहा ने एनडीए में 'सब कुछ ठीक नहीं' कहा था।
राज्य ब्यूरो, पटना। रालोमो के खाते की महुआ सीट लोजपा (आर) और दिनारा सीट जदयू के खाते में जाने से नाराज राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। करीब 45 मिनटों की मुलाकात के बाद उनके बोल नरम पड़ गए हैं। कुछ घंटे पहले जहां वे कह रहे थे कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। वहीं, शाह से मिलने के बाद उन्होंने कहा एनडीए में सबकुछ ठीक है। विवाद के जो बिंदु थे उन पर नेताओं से बात हुई है।
हालांकि, दिनारा और महुआ सीट को लेकर बातचीत में क्या रास्ता निकला इस सवाल को वे टाल गए और कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें रखी जाएंगी।
दरअसल, कुशवाहा सीटों के विभाजन के बाद से नाराज चल रहे थे। मंगलवार को उनकी नाराजगी उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन का सीधे-सीधे बहिष्कार कर दिया। जब नाराजगी की वजह तलाशी गई तो जानकारी मिली कि एनडीए में सीट बंटवारे में रालोमो के खाते की महुआ सीट लोजपा (आर) जबकि दिनारा जदयू के खाते में जा रही है।
हालांकि, पहले कम सीटें मिलने से कुशवाहा सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। परंतु बाद में उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया। परंतु अपने कोटे की सीटें सहयोगी दलों के पाले में जाने के बाद वे अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाए। यहां बता दें कि महुआ सीट से उपेन्द्र कुशवाहा के पुत्र दीपक कुशवाहा जबकि दिनारा से आलोक सिंह को मैदान में उतरने वाले थे।
उनकी नाराजगी एनडीए के आला नेताओं को मिली तो मान मनौव्वल का सिलसिला शुरू हुआ। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को जिम्मेदारी दी गई कि वे नाराज कुशवाहा को लेकर तत्काल दिल्ली पहुंचे।
बुधवार को नित्यानंद राय के साथ दिल्ली रवाना होने के पूर्व कुशवाहा ने कहा था कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। इसके बाद दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह के बीच करीब 45 मिनटों की बातचीत हुई। बैठक के बाद कुशवाहा मीडिया के सामने आए और कहा एनडीए में सबकुछ ठीक है। हालांकि, दिनारा और महुआ सीट का विवाद सुलझा या नहीं इस विषय पर कहा बातें हुई है और अब सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये लोगों से साझा की जाएंगी।
