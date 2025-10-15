Bihar Politics: ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2 दलों के साथ किया गठबंधन, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

जागरण संवाददाता, किशनगंज। बिहार विधानसभ चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को लेकर एक तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ, पॉलिटिकल पार्टनरशिप टूटने और जुड़ने का दौर भी चल रहा है। जन सुराज पार्टी, बीजेपी और जदयू की लिस्ट जारी होने के बाद अब ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2 दलों के साथ गठबंधन कर लिया है।

एआईमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा की उनकी पार्टी का भीम आर्मी, बसपा से गठबंधन हो गया है। तीनों पार्टी मिलकर सौ सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी। भीम आर्मी 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी।

