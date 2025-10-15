Language
    Bihar Politics: ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2 दलों के साथ किया गठबंधन, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भीम आर्मी और बसपा के साथ गठबंधन किया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि तीनों पार्टियां मिलकर सौ सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जिसमें से 25 सीटों पर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और उम्मीदवारों की घोषणाओं का दौर जारी है।

    एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी।

    जागरण संवाददाता, किशनगंज। बिहार विधानसभ चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को लेकर एक तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ, पॉलिटिकल पार्टनरशिप टूटने और जुड़ने का दौर भी चल रहा है। जन सुराज पार्टी, बीजेपी और जदयू की लिस्ट जारी होने के बाद अब ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2 दलों के साथ गठबंधन कर लिया है।

    एआईमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा की उनकी पार्टी का भीम आर्मी, बसपा से गठबंधन हो गया है। तीनों पार्टी मिलकर सौ सीटों पर अपना उम्मीदवार देगी। भीम आर्मी 25 सीट पर चुनाव लड़ेगी।

