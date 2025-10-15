RJD Candidate List 2025: राजद के 35 उम्मीदवारों की लिस्ट आई सामने, राघोपुर से लड़ेंगे तेजस्वी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद की 35 उम्मीदवारों की पहली सूची सामने आई है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। सूची में अमर पासवान, मुन्ना यादव, अनीता, गौतम कृष्णा, आलोक मेहता और विजय सम्राट चौधरी जैसे नाम शामिल हैं। राजद ने कई महिलाओं और युवाओं को भी मौका दिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। महागठबंधन में अभी औपचारिक रूप से सीट बंटवारा (Mahagathbandhan Seat Sharing) तो नहीं हुआ है, लेकिन घटक दल अपनी हिस्सेदारी के साथ प्रत्याशी भी तय करने लगे हैं। बहरहाल, राजद ने तेजस्वी यादव सहित अपने 35 प्रत्याशियों (RJD Candidate List) को नामांकन की अनुमति दे दी है।
उनमें से अधिसंख्य ऐसे विधायक हैं जिनकी सीटों पर सहयोगी दलों की बहुत हीला-हुज्जत नहीं। तेजस्वी राघोपुर (Tejashwi Yadav Raghopur Candidate) के मैदान में हैट्रिक के लिए उतरेंगे। 16 नवंबर को वे नामांकन करने वाले हैं।
अंदरखाने की जानकारी यह है कि बुधवार तक कांग्रेस से भी बात बन जाएगी। दो चरणों में हो रहे चुनाव के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। ऐसे में कांग्रेस भी बुधवार तक अपने प्रत्याशियों को सिंबल सौंप देगी। राजद भी पहले चरण के शेष प्रत्याशियों को बुधवार को अपनी हरी झंडी दे देगा। अभी जिन 34 प्रत्याशियों को टिकट मिला है, उनमें चार महिलाएं हैं।
जदयू छोड़कर आने वाले संजीव को टिकट
मिली जानकारी के मुताबिक, तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। जदयू छोड़कर आने वाले विधायक डॉ. संजीव परबत्ता से प्रत्याशी होंगे। पाला बदल कर आने वालों में पूर्व विधायक बोगो सिंह भी टिकट पाने में सफल रहे हैं। तेजप्रताप यादव के कोप-भाजन बन चुके मुकेश रौशन को राजद ने एक बार फिर महुआ के मैदान में उतार दिया है।
इस सूची में पिछली बार सबसे कम मतों के अंतर (मात्र 12 वोट) से पराजित होने वाले पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव भी हैं, जो फिर हिलसा में दांव आजमाएंगे। बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को सिवान जिला में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया है। उनके लिए यह पहला चुनावी अनुभव होगा।
वहीं, बोचहा से अमर पासवान, मीनापुर से मुन्ना यादव, नोखा से अनीता, महिषी से गौतम कृष्णा, अलौली से रामवृक्ष सदा, पारू से शंकर प्रसाद, उजियारपुर से आलोक मेहता और बैकुंठपुर से प्रेम शंकर यादव को टिकट मिला है।
लिस्ट में राकेश रौशन और रामानंद यादव का भी नाम
वहीं, शेखपुरा से विजय सम्राट चौधरी को राजद ने मैदान में उतारा है। गड़खा से सुरेंद्र राम, इस्लामपुर से राकेश रौशन, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, बेलागंज से विश्वनाथ यादव, फतुहा से रामानंद यादव और कांटी से इसराइल मंसूरी लालटेन चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे।
दरभंगा से ललित यादव पर राजद ने भरोसा जताया है। वहीं, मोरवा से रणविजय साहू, मुंगेर से मुकेश यादव, शाहपुर से राहुल तिवारी, हाजीपुर से देव कुमार चौरसिया, सिमरी बख्तियारपुर से युसुफ सलाहउद्दीन को टिकट मिला है।
हनसपुर से माला पुष्पम कैंडिडेट
गायघाट से निरंजन राय को चुनावी मैदान में उतारा है। हसनपुर से माला पुष्पम, बनियापुर से चांदनी सिंह चुनावी ताल ठोकेंगी। हथुआ से राजेश कुशवाहा, संदेश से दीपू राणावत यादव को राजद का टिकट मिला है।
मसौढ़ी से रेखा पासवान, मनेर से भाई वीरेंद्र और साहेबपुर कमाल से संतानंद सम्बुद्ध को चुनावी मैदान में उतारा है।
|विधानसभा क्षेत्र
|प्रत्याशी
|राघोपुर
|तेजस्वी यादव
|बोचहा
|अमर पासवान
|मीनापुर
|मुन्ना यादव
|नोखा
|अनिता देवी
|महिषी
|गौतम कृष्णा
|अलौली
|रामवृक्ष सदा
|पारू
|शंकर प्रसाद
|उजियारपुर
|आलोक मेहता
|बैकुंठपुर
|प्रेम शंकर यादव
|शेखपुरा
|विजय सम्राट
|गड़खा
|सुरेंद्र राम
|इस्लामपुर
|राकेश रौशन
|बख्तियारपुर
|अनिरुद्ध यादव
|बेलागंज
|विश्वनाथ यादव
|फतुहा
|रामानंद यादव
|कांटी
|इसराइल मंसूरी
|दरभंगा
|ललित यादव
|मोरवा
|रणविजय साहू
|मुंगेर
|मुकेश यादव
|शाहपुर
|राहुल तिवारी
|हाजीपुर
|देव कुमार चौरसिया
|सिमरी बख्तियारपुर
|यूसुफ सलाहउद्दीन
|रघुनाथपुर
|ओसामा शहाब
|गायघाट
|निरंजन राय
|हसनपुर
|माला पुष्पम
|बनियापुर
|चांदनी सिंह
|परबत्ता
|डा. संजीव
|हथुआ
|राजेश कुशवाहा
|मटिहानी
|बोगो सिंह
|संदेश
|दीपू राणावत यादव
|महुआ
|मुकेश रौशन
|मसौढ़ी
|रेखा पासवान
|मनेर
|भाई वीरेंद्र
|साहेबपुर कमाल
|संतानंद संबुद्ध
|हिलसा
|शक्ति सिंह यादव
सीटों के एलान का इंतजार
गौरतलब है कि आधिकारिक रूप से महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। आज बुधवार को सीटों का एलान संभव है, लेकिन उससे पहले ही राजद के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने से सियासी पारा हाई है। माले ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है।
दूसरी ओर, एनडीए के घटक दल भाजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी प्रत्याशियों को घोषित करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने मंगलवार को 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की। वहीं, मांझी की पार्टी 'हम' ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की।
एनडीए के घटक दल- जदयू, लोजपा (रामविलास) और रालोमो ने आधिकारिक रूप से प्रत्याशियों का एलान नहीं किया है। हालांकि, नीतीश की पार्टी ने कुछ सीटों पर सिंबल देना शुरू कर दिया है। बुधवार को जदयू भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है।
